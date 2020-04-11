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Yasağa rağmen sokağa çıktı! "Haberim yoktu!"

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasına rağmen İstanbul'da sokak ve caddeler boşalırken, bazı kişinin köpekleriyle dolaşması dikkat çekti. Vatandaş kendisini, "Köpeklerimi besleyeceğim. Yasaktan haberim yoktu" diye savundu

sokağa çıkma yasağı
DHA

İçişleri Bakanlığı'nca 2 gün süreyle il sınırları içinde sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından İstanbul'da sokaklar ve caddeler boşaldı. Ancak Kadıköy'de bir kişinin köpeklerini gezdirmek için dışarı çıkması dikkat çekti. Bir grup göçmen ise bavullarıyla D-100 karayolunda yürüdü.

 

 

"HABERİM YOK" DEDİ

DHA'da yer alan habere göre köpeklerini gezdirmek için Bağdat Caddesi'ne gelen ve yasaktan haberi olmadığını söyleyen kişi, "Daha öyle bir şeyden haberim yok. Köpeklerimi beslemek için çıktım. Şu anda aşağı inip köpeklerimi besleyeceğim, eve gideceğim. Başka bir şey yapmayacağım, sahile inip köpeklerimi besleyeceğim. Ondan sonra eve döneceğim" dedi.

 

 

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