İHA / HABERTURK.COM

Koronavirüse yönelik alınan tedbirler kapsamında dün gece saat 00.00 itibariyle vatandaşların sokağa çıkması yasaklanmıştı. İstanbul ile birlikte 31 ilde uygulanan ve 48 saat sürecek olan yasak kapsamında trafik polisi ekipleri de denetimlerini sürdürüyor.

3 BİN 182 TL PARA CEZASI

İHA'da yer alan habere göre Bostancı’da polis ekiplerinin denetimi sırasında durdurulan bir aracın sürücüsüne Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’na göre 3 bin 182 lira para cezası kesildi. Ceza kesilen sürücü Ahmet Karakelle, “Devlet ne demişse o. Hata yaptık, çıktık ama yapacak bir şey yok. Bilgim vardı ama dükkanı başı boş bırakmak istemedim. Dükkanı akşam tedbirsiz bırakmıştık. Elektrik ve doğal gazı kapatmaya gelmiştim” dedi.

392 TL PARA CEZASI UYGULANDI

İHA'daki habere göre Adana’da da arabasıyla sokağa çıkıp mal almaya giden bir esnafa sokağa çıktığı için 392 Türk Lirası para cezası kesildi. Polis ekipleri Turhan Cemal Beriker Bulvarı üzerinde polis ekipleri araçları tek tek durdurup sürücülerini inceledi. Yapılan uygulamada kurallara uymayıp evinden mal almaya giden M.E.T adlı esnafa, 392 Türk Lirası para cezası kesildi. Polisin gün boyu uygulamalarının devam edeceği öğrenildi.

İŞTE KESİLEN CEZA MİKTARLARI

Habertürk'ten Öznur Karslı Çetiner'in haberine göre de yasağı delenlere, 789 TL ile 3 bin 182 TL arasında değişen miktarlarda Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’na göre para cezası kesildiği öğrenildi.