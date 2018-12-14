Kosova ordusunun kurulmasını öngören yasa tasarıları mecliste onaylandı.

Kosova'nın resmen kendi ordusuna sahip olması, bu ülkeyi hala kendi toprağı olarak görmeye devam eden Sırbistan'ın tepkisine neden oldu.

Kosovalı hükümet yetkililerine göre, FSK'nin orduya dönüşümü Kosova'nın NATO üyesi ülkelerle ikili ve çok taraflı taahhütleri ile uyumlu şekilde gerçekleşiyor.

Görev kapsamı, Kosova içinde sivil koruma operasyonlarına katılmak, doğal afet ve acil durumlarda müdahalede bulunmak ve Kosova ile yurt dışında operasyonlara katılmak olan FSK'nin tam manasıyla bir orduya dönüşmesi Sırbistan'ın büyük tepkisine neden oluyor.

FSK 2009'DA KURULDU

Kosova, 17 Şubat 2008'de Sırbistan'dan ayrılarak tek taraflı bağımsızlığını ilan etti.

FSK, Kosova Kurtuluş Ordusunun (UÇK) devamı olarak 1999'da kurulan Kosova Koruma Güçlerinin dağılmasıyla 21 Ocak 2009 tarihinde kuruldu.

O dönemde BM'nin Kosova özel temsilcisi olan Martti Ahtisari'nin hazırladığı plana göre kurulan FSK'nin misyonu, Kosova'da ve yurt dışında operasyonlar yürütmek, ülke içinde sivil koruma operasyonlarına katılmak ve doğal afetler ile acil durumlarda müdahalede bulunmak olarak belirlendi.

DÖNÜŞÜM İÇİN İLK GİRİŞİMLER 2014'TE BAŞLADI

FSK'nin Kosova Silahlı Kuvvetlerine dönüşümüne yönelik ilk adımlar, 2014'te hükümetin girişimleriyle yapılan Güvenlik Sektörü İnceleme Analizi'nin onaylanmasının ardından başladı.

O yıllarda başbakan olan Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi, 2014 yılının mayıs ayında hükümetin FSK'nin silahlı kuvvetlere dönüşmesi yönünde karar aldığını belirterek, FSK'nin görev süresini düzenleyen bazı anayasa değişikliklerini meclise sundu. Ancak mecliste gerçekleşmesi beklenen oylama, Sırp siyasi partisi olan Bağımsız Liberal Partinin (SLS) Ahtisaari Planı'nda ve Anayasa'da kendilerine öngörülen iki dönem görev süresine ek olarak bir dönem daha talep ederek, dönüşümü oylamak için şart öne sürdü. Bu öneriye muhalefet partileri karşı çıktı.

Kosova Meclisi, 5 Mayıs 2014'te ordunun kurulmasını genel kurul gündemine aldı, ancak bu oturuma Sırp milletvekilleri katılmadı. Oturum ertelendi ve daha sonra meclise getirilmedi. Kosova'da erken seçime gidildi.

FSK'nin orduya dönüştürülmesine ilişkin gerekli anayasa değişikliği teklifi, Mayıs 2015'te de meclis gündemine geldi. O dönemde, Kosova Demokratik Partisi (PDK) ile Kosova Demokratik Birliği (LDK) hükümeti oluşturuyordu. Değişikliğe Sırp milletvekilleri bir kez daha karşı çıktı. Bu kez Sırp Listesi adı altından birleşen Sırp milletvekilleri, daha geniş kapsamlı bir diyalog ve Kosova içinde Sırp Belediyeler Birliği kurulmasını talep etti. Meclis Başkanlığı, 20 Temmuz 2015'te teklifin oylanmasını gündemden çekti.

NATO'DAN TEPKİ

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, dönüşümün anayasal değişiklikler olmadan yapılmasına tepki gösterdi. Stoltenberg, "Bunun gibi tek taraflı adımların yararsız olduğunu açıkça ifade ettim. Kosova makamlarına, Belgrad ile yakın temas içerisinde olmaları çağrısında bulunuyorum." ifadelerini kullandı.

ABD de konuyla ilgili endişelerini bildirerek, dönüşümün Anayasa'ya uygun bir şekilde kapsamlı bir siyasi süreçle yapılması gerektiği ifade etti.

Thaçi, gelen tepkiler üzerine FSK'nin anayasal değişiklikle orduya dönüştürülmesi noktasında Sırp Listesi'nin ikna edilmesi için tüm olanakları deneyeceklerini söyledi. Ancak bir ay kadar sonra, Karadağ ile sınırların yeniden belirlenmesi konusu nedeniyle oluşan şartlar yüzünden hükümet düşürüldü, seçime gidildi.

NATO'YA RAĞMEN ABD DÖNÜŞÜMÜ DESTEKLİYOR

NATO kanadından gelen açıklamalara rağmen Kosova hükümetine göre ABD söz konusu dönüşümü destekliyor. Haradinaj, eylül ayında ABD'ye yaptığı ziyarette, Savunma Bakanı Jim Mattis'in dönüşüme destek verdiğini belirtmişti.

Öte yandan ABD'nin yeni Priştine Büyükelçisi Philip Kosnett ise Kosova'nın egemen ve bağımsız bir ülke olarak kendini savunma yeteneklerine sahip olmasının doğal bir durum olduğunu ifade etmişti.

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