SON DAKİKA! KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM'den 2019 KPSS sonuçlarıyla ilgili açıklama

KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak sorularının çığ gibi büyümesinin ardından ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den açıklama geldi. Peki, sonuçlar ne zaman erişime açılacak? Ayrıntılar haberimizde...

ÖSYM BAŞKANI'NDAN KPSS AÇIKLAMASI

KPSS sonuçlarıyla ilgili ÖSYM Başkanı Halis Aygün, Twitter hesabından, "Değerli KPSS adaylarımız, Temmuz ayında ardışık 3 hafta sonu uyguladığımız 2019-KPSS sonuçlarını daha önce belirlediğimiz ve ilan ettiğimiz tarihte açıklayacağız" dedi.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2019

ÖSYM Başkanlığınca düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı (2019-KPSS) Alan Bilgisi oturumlarının sınav sonuçları, 29 Ağustos'ta açıklanacak.

Sınav sonuçları ÖSYM'nin internet sitesi https://ais.osym.gov.tr adresinden ilan edilecek. Adaylar sonuçlarına T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.

KPSS SINAVA DAİR DETAYLAR

Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaktadır.

Yukarıda sözü edilen Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.

a) A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,

b) B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.