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Haberler Dünya SON DAKİKA: Kraliyet statüsünden vazgeçti, Japon Prenses Mako evlendi!
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Kraliyet statüsünden vazgeçti, Japon Prenses Mako evlendi!

Japonya'da Prenses Mako, sivil erkek arkadaşı Komuro Kei ile dünya evine girdi. Prenses Mako, İmparatorluk Hukukuna göre, halk tabakasından biriyle evlendiği için kraliyet statüsünü kaybetti.

SON DAKİKA: Kraliyet statüsünden vazgeçti, Japon Prenses Mako evlendi!
Kraliyetten vazgeçti, Japon Prenses evlendi!
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AA

Japonya'da Prenses Mako, erkek arkadaşı Komuro Kei ile dünya evine girdi.

Kyodo ajansının haberine göre İmparatorluk İşleri Ajansı (Kunaiçoo) çiftin evliliğine ilişkin yasal evrakları ilgili kuruma sundu.

Resmi evrakların onaylanması sonucu her ikisi de 30 yaşındaki Mako ve Komuro Kei evliliğe adım attı.

Mako, sivil erkek arkadaşı Komuro Kei ile evliliği sonrası kaydolduğu yeni kütük kaydı kapsamında Komuro Mako ismini aldı.

İmparatorluk Hukukuna göre, halk tabakasından biriyle evlenen imparatorluk ailesi üyesi kadın, kraliyet statüsünü kaybediyor.

Kunaiçoo, evlenerek kraliyet statüsünü kaybeden Mako'nun, hafta içinde İmparatorluk Soyağacı'ndan çıkarılacağını açıkladı.

Halihazırda yaşadığı İmparatorluk Konutundan dün ayrılan Mako'nun, ABD'ye taşınana kadar, eşiyle başkent Tokyo'da bir dairede yaşayacakları bildirildi.

Çiftin, evlilikleri ve ABD'de planladıkları yaşamlarına ilişkin basın toplantısı düzenlemeleri bekleniyor.

Mako, ailenin kadın üyelerine kraliyet hanesinden ayrılırken verilen 150 milyon yenlik (1,3 milyon dolar) ödemeyi de almayacak.

Komuro'nun ailesinin, annesinin eski nişanlısından finansal yardım talep ettiğinin kamuoyuna yansıması sonrası, Mako'nun bu ödemeyi kabul etmeme niyeti açıklanmıştı.

BABA FUMİHİTO ONAYLAMIŞTI

Mako ile Komuro 2012'de Tokyo'daki International Christian Üniversitesinde tanışmış, Eylül 2017'de nişanlanmak istediklerini duyurmuşlardı.

Şubat 2018’de kamuoyuna, Komuro'nun annesi ile annesinin eski nişanlısının mali konulara ilişkin yaşadığı anlaşmazlık yansımıştı.

Komuro, Ocak 2019’da yaptığı açıklamada, ailesinin, annesinin eski nişanlısından finansal yardım aldığını kabul etmişti.

Komuro hakkında çıkan olumsuz haberlere rağmen Prenses Mako, Kasım 2020’de, erkek arkadaşı ile evlenmek istediğini kamuoyuna açıklamıştı.

Japon İmparatoru Naruhito, şubat ayında düzenlediği basın toplantısında, çiftin evliliğine ilişkin, "Birçok kişinin ikna ve memnun olduğu bir ortamı ümit ettiğini" belirtmişti.​​​​​​​

Naruhito’nun erkek kardeşi ve Prenses Mako’nun babası Veliaht Prens Fumihito, Kasım 2020’de, çiftin evlenme isteğini onayladığını açıklamıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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