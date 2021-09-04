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Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA! Çocuğa zorla alkol ve nargile içirdiler! Gözaltındakilerden birinin kimliği şoke etti!- HABERLER
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Pes dedirten görüntüler! Küçük yaştaki çocuğa hem alkol hem nargile içirdiler

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir işletmede vatandaşlar tarafından çekilen görüntülerde küçük yaşta bir çocuğun nargile ve alkol içtiği görüntülendi. Görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri, işletmeye ceza yazarken küçük yaştaki çocuğa alkol içiren şüpheliler gözaltına alınarak, haklarında adli işlem başlatıldı.

SON DAKİKA! Çocuğa zorla alkol ve nargile içirdiler! Gözaltındakilerden birinin kimliği şoke etti!- HABERLER
Şok! Çocuğa zorla alkol ve nargile içirdiler!
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Genel

Kuşadası'nda bulunan bir mekanda geçtiğimiz günlerde bir vatandaş tarafından çekildiği öğrenilen görüntülerde küçük yaşta bir çocuğun nargile ve alkol içtiği görüntüleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

İHA'nın haberine göre, görüntülerden sonra harekete geçen Kuşadası Asayiş Büro ekipler işletmeye cezai işlem uygularken küçük yaştaki çocuğa alkol ve nargile içiren şüpheliler gözaltına alındı.

Görüntülerde küçük çocuğun nargile ve alkol içtiği net bir şekilde gözüküyor. Küçük yaştaki çocuk nargile içmek istemediği halde zorla nargile içiren şüpheli B.D. ve U.E.C., Kuşadası Asayiş ekipleri tarafından gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatıldı.


Bahse konu mekan sosyal medya üzerinden açıklama yaparak, "18 yaşından küçüklere kesinlikle alkol veya tütün satışımız yoktur. Videoda görünen şahıslar aile olarak restoranımıza gelmiştir. Uygunsuz davranışlar sergilemeleri sonucu hesapları kesilip restoranımızdan gönderilmiştir. Bu uygunsuz davranıştan ve görüntülerden dolayı kamuoyundan özür dileriz. Bu tarz olayların da her zaman karşısında olduğumuzu bildiririz" denildi.

11 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA ZORLA NARGİLE VE ALKOL İÇİREN KİŞİ ÇOCUĞUN DAYISI ÇIKTI!

DHA'nın haberine göre, 11 yaşındaki A.D.'ye zorla içki ve nargile içirdiği iddia edilen dayısı B.D. ile U.E.C. gözaltına alındı.


Kuşadası ilçesi Türkmen Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda, dün saat 14.00 sıralarında, ortaokul öğrencisi A.D, dayısı B.D. ve U.E.C. ile birlikte kafe bara gitti. Burada, iddiaya göre B.D. ile U.E.C., A.D.'ye zorla içki ve nargile içirdi.

O anlar, bir müşteri tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Asayiş Büro Amirliği ekipleri, B.D. ve U.E.C.'yi gözaltına aldı.

İşletmeye ise 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesine uyarınca 3 bin 469 lira para cezası kesildi.

Emniyetteki işlemleri sonrası 2 şüphelinin serbest bırakıldığı bildirildi.

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