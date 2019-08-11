Her yıl kurban bayramında kesilen kurbanlıkların kanları kesim yerlerinden kanallar aracılığıyla İstanbul Boğazı'na akıyordu. Alınan önlemler işe yaramış ve geçen yıl benzer görüntüler yaşanmamıştı.
BELEDİYE TEMİZLEME ÇALIŞMASI YAPTI
DHA'daki habere göre bayramın ilk gününde, bugün Üsküdar'da Beylerbeyi Sahili'nde denize kanallardan kurban kanı aktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. (İSTAÇ) ekipleri Beylerbeyi Sahili'nde temizleme çalışmaları yaptı.
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