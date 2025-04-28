Kütahya'da 3,9 büyüklüğünde deprem
AFAD: Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 02.45'te 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Giriş: 28.04.2025 - 03:20 Güncelleme: 28.04.2025 - 03:34
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 02.45’te Kütahya’nın Simav ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
11.82 kilometre derinlikte meydana gelen deprem çevre ilçelerde de hissedilirken, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.
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