Kütahya'yı şiddetli yağış vurdu! Kaldırım taşları söküldü 0:00 / 0:00

İHA

Kentte Göynükören köyünde hububat ekili alanların üçte birinin dolu ve selden zarar gördüğünü söyleyen Köy Muhtarı Tevfik Memiş, "Köyümüzde etkili olan dolu ve sağanak yağış sonrası oluşan selde ekili alanlar sular altında kaldı" dedi.

İHA'da yer alan habere göre Memiş şunları kaydetti: "Yağan dolu, hububatların başaklarına ve sebzelerin yapraklarına büyük zarar verdi. Sel köy içindeki yolların döşeme taşlarını yerinden söktü. Ayrıca 5-6 evin bodrum katını su bastı. Köylü olarak zararımız büyük. Yetkililerin bir an önce hasar tespit çalışmalarına başlamalarını istiyoruz" dedi.

İL İL HAVA DURUMU İÇİN TIKLAYIN

*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir