Kuzen vahşetinin sebebi 'yasak aşk' çıktı! 0:00 / 0:00

DHA

Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Ballar Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde fındık bahçesinde hareketsiz yatan kişiyi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, yüzünde ve göğsünde bıçaklanan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan araştırmada cansız bedenin, Ali Kemal Bayır'a ait olduğu belirlendi. Bayır'ın cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Ali Kemal Bayır'ın önceki gece birlikte maç izlediği teyzesinin oğlu Özgür Bayraktar tarafından bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit etti. Jandarma ekipleri, Özgür Bayraktar'ı yakalayarak gözaltına aldı.

Ali Kemal Bayır (solda), kuzeni Özgür Bayraktar tarafından bıçakla öldürüldü.

'TELEFONDAKİ MESAJLARDAN ÖĞRENDİM'

Özgür Bayraktar'ın jandarmadaki ilk ifadesinde, "Ali Kemal Bayır'ın eşim K.B. ile ilişkisi varmış. Bunu telefondaki mesajlardan öğrendiğim, daha sonra cinnet getirip cinayet işledim" dediği belirtildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Özgür Bayraktar, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.