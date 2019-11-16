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SON DAKİKA: KYK burs sonuçları açıklandı! E-devlet ile KYK burs başvuru sonuçları sorgula

Son dakika haberine göre, KYK kredi burs başvuru sonuçları açıklandı. KYK burs sonuçlarının açıklandığını Bakan Kasapoğlu, resmi Twitter hesabından duyurdu. Öğrenciler e-devlet şifresi ile ya da sonuc.kyk.gov.tr/ adresinden KYK burs sonuçlarını sorgulayabiliyor. İşte KYK burs başvuru sonuçları sorgulama ekranı...

KYK burs sonuçları

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Twitter hesabından 2019-2020 eğitim-öğretim yılı yükseköğrenim burs/kredi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Kasapoğlu, "Beklediğiniz an geldi! Kredi/burs başvuru sonuçları açıklandı. Her zaman olduğu gibi binlerce gencimize geleceklerini inşa ettikleri bu süreçte destek vereceğiz ve onların yanında olmaya devam edeceğiz. Hepinize başarılı bir eğitim dönemi dilerim." paylaşımında bulundu. İşte 2019 KYK kredi burs başvuru sonuçları sorgulama ekranı...

KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim burs/kredi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. KYK burs başvuru sonuçları https://sonuc.kyk.gov.tr/ adresinden sorgulanabilir.

2019 KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

KYK 2019 BURS ÜCRETİ NE KADAR? 

KYK burs ve kredi miktarı en son geçen sene zamlanarak 500 lira olmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan KYK burs ve kredi miktarına zam yapılacağı müjdesini verdi. Ancak yapılacak zammın miktarı henüz netleşmedi.

2018-2019 eğitim-öğretim yılı için aylık burs-kredi miktarı,

Lisansta 500 TL

Yüksek Lisansta 1.000 TL

Doktorada 1.500 TL

KYK BURSLARI NE ZAMAN YATACAK 2019?

İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibariyle (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6-10. günleri arasında ödeme yapılmaktadır.

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