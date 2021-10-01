Yanardağın aktif olmasından bu yana ikinci kez kül yağmuru olduğunu kaydeden Paz, "İzindeydim, bugün işe başladım. Hemen elime süpürgeyi almak zorunda kaldım. Durmadan temizlik yapmam lazım yoksa herkes külleri dükkanın içine taşıyacak. Ayrıca kanalizasyonları tıkamaması için de yapabildiğimiz kadar temizlemeliyiz. Çünkü bu küller çimento gibi kısa sürede sertleşiyor boruları tıkayabilir." diye konuştu.