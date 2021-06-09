LÖSEV midibüsü devrildi: 25 yaralı 0:00 / 0:00

DHA

Kaza, bugün saat 17.30 sıralarında, Denizli-Muğla karayolunda meydana geldi. LÖSEV'e ait Özhan Aktaş yönetimindeki 06 L 2746 plakalı midibüs, Kale ilçesi çıkışında virajda yoldan çıkarak devrildi.

DHA'nın haberine göre, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çevredeki vatandaşlar kazazedelerin yardımına koştu.

Yaralılar midibüsün içinden çıkarıldı. Kaza yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla, çevre hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri ise karayolunda önlem aldı. Midibüste bulunan 25 kişinin, çeşitli yerlerinden yaralandığı belirtildi.

Midibüsün içindeki yolcuların ise LÖSEV'in tedavi ettirdiği çocukların yanı sıra hastalığı atlatan kişiler ile yakınları olduğu ve motivasyon amaçlı Muğla'ya gittikleri belirtildi.