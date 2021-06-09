LÖSEV midibüsü devrildi: 25 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaSon dakika: LÖSEV midibüsü devrildi: 25 yaralı - Haberler
ABONE OL

Son dakika haberler... Denizli'de feci kaza! Midibüs devrildi: 25 yaralı

Denizli'nin Kale ilçesinde Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı'na (LÖSEV) ait midibüs, virajlı yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada midibüste bulunan 25 kişi yaralandı

Son dakika: LÖSEV midibüsü devrildi: 25 yaralı - Haberler
LÖSEV midibüsü devrildi: 25 yaralı
0:00 / 0:00
DHA

Kaza, bugün saat 17.30 sıralarında, Denizli-Muğla karayolunda meydana geldi. LÖSEV'e ait Özhan Aktaş yönetimindeki 06 L 2746 plakalı midibüs, Kale ilçesi çıkışında virajda yoldan çıkarak devrildi.

DHA'nın haberine göre, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çevredeki vatandaşlar kazazedelerin yardımına koştu.

Yaralılar midibüsün içinden çıkarıldı. Kaza yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla, çevre hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri ise karayolunda önlem aldı. Midibüste bulunan 25 kişinin, çeşitli yerlerinden yaralandığı belirtildi.

Midibüsün içindeki yolcuların ise LÖSEV'in tedavi ettirdiği çocukların yanı sıra hastalığı atlatan kişiler ile yakınları olduğu ve motivasyon amaçlı Muğla'ya gittikleri belirtildi.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Bakan Akar'dan yerli savunma sanayi vurgusu! Son dakika haberleri
GÜNDEMBakan Akar'dan yerli savunma sanayi vurgusu
2021 LGS taban puanları açıklandı mı? LGS yüzdelik dilim nedir, nasıl hesaplanır? Taban puan ve tavan puan far
GÜNDEM2021 LGS taban puanları açıklandı mı?
İğrenç olayda tahliye kararı - Haberler
GÜNDEMİğrenç olayda tahliye kararı
Koronavirüs geçirenler ne zaman aşı olacak? Covid 19 olanlar ne zaman aşı olur, kaç doz?
GÜNDEMKoronavirüs geçirenler ne zaman aşı olacak?
Tartıştığı eltisini sopayla döverek hastanelik etti
GÜNDEMEltisini hastanelik etti
SON DAKİKA! Felaketler art arda geldi: 9 yaralı...
GÜNDEMKayseri'de trafik kazaları! Yaralılar var
2021 LGS sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? MEB açıkladı: LGS sonuç açıklanma tarihi hangi gün?
GÜNDEM2021 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Genç kadın girdiği gölde boğuldu
GÜNDEMHalime, girdiği gölde boğuldu
Düğün salonuna yıldırım isabet etti - Haberler
GÜNDEMDüğün salonuna yıldırım isabet etti
Üniversite öğrencisi genç kıza bıçaklı saldırı! - Haberler
GÜNDEMÜniversite öğrencisi genç kıza bıçaklı saldırı!