Akaryakıt fiyatları döviz kuru ve petrol fiyatlarında yaşanan hareketliliklere bağlı olarak sürekli değişkenlik gösteriyor. Bu sebeple LPG, motorin ve benzin fiyatları araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz hafta motorine indirim yapılmıştı. Bugün ise LPG’ye zam geldi. Bu gelişme sonrası güncel akaryakıt fiyatları araştırılmaya başlandı. Peki, bugün akaryakıt fiyatları ne kadar oldu, motorin, benzin ve LPG fiyatı kaç TL? İşte 5 Şubat 2025 güncel akaryakıt fiyatları ile İzmir, Ankara, İstanbul LPG (otogaz) fiyatı…