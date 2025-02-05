Araç sahipleri dikkat: LPG'ye zam geldi! 5 Şubat 2025 İstanbul, Ankara, İzmir motorin, benzin, LPG fiyatları
Akaryakıt fiyatları son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Brent petrol fiyatı ve döviz kurunda yaşanan dalgalanmalar motorin, benzin ve LPG fiyatlarına zam veya indirim olarak yansımaya devam ediyor. Son olarak LPG'ye zam geldi. Bu gelişme sonrası araç sahipleri, ''Otogaz fiyatı ne kadar oldu?'' sorusunu gündeme taşıdı. İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları araştırılmaya başlandı. Peki motorin, benzin ve LPG (otogaz) fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte 5 Şubat 2025 güncel akaryakıt fiyatları tablosu…
Akaryakıt fiyatları döviz kuru ve petrol fiyatlarında yaşanan hareketliliklere bağlı olarak sürekli değişkenlik gösteriyor. Bu sebeple LPG, motorin ve benzin fiyatları araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz hafta motorine indirim yapılmıştı. Bugün ise LPG’ye zam geldi. Bu gelişme sonrası güncel akaryakıt fiyatları araştırılmaya başlandı. Peki, bugün akaryakıt fiyatları ne kadar oldu, motorin, benzin ve LPG fiyatı kaç TL? İşte 5 Şubat 2025 güncel akaryakıt fiyatları ile İzmir, Ankara, İstanbul LPG (otogaz) fiyatı…
LPG’YE ZAM GELDİ
Otogazın litre satış fiyatına 1 lira 5 kuruş zam geldi.
Zamlı fiyatlar, 5 Şubat 2025 Çarşamba gününden itibaren tabelalara yansıdı.
BENZİNE VE MOTORİNE ZAM VEYA İNDİRİM VAR MI?
Benzin ve motorin fiyatlarında ise değişiklik olmadı.
AKARYAKIT POMPA FİYATLARI
Benzin, motorin ve LPG (otogaz) fiyatları iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor. İşte; 5 Şubat 2025 güncel İstanbul, Ankara ve İzmir akaryakıt fiyatları…
İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 46,34 TL
Motorin litre fiyatı: 46,47 TL
LPG litre fiyatı: 27,59 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 46,19 TL
Motorin litre fiyatı: 46,36 TL
LPG litre fiyatı: 26,99 TL
ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 46,86 TL
Motorin litre fiyatı: 47,15 TL
LPG litre fiyatı: 27,49 TL
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 47,23 TL
Motorin litre fiyatı: 47,53 TL
LPG litre fiyatı: 27,34 TL
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.