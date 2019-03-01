Mircea Lucescu'dan son dakika açıklaması... Adı Beşiktaş'la anılan A Milli Takım'ın eski teknik direktörü Mircea Lucescu, Sporx'te yer alan habere göre Beşiktaş'ın başına geçip geçmeyeceğiyle ilgili yöneltilen soruyu "Şu anda her şey olabilir. Sezon sonunda belki bir kulüp takımının başına geçerim, belki de emekli olurum. Şu anda hiçbir seçeneği dışarıda bırakmıyorum" ifadeleriyle yanıtladı.

A Milli Takım Teknik Direktörlüğü görevinden ayrıldıktan sonra Türkiye'de kalan 73 yaşındaki teknik adam geçen ay ortalarında hala genç olduğunu ve bir takım çalıştırmak istediğini dile getirmişti. Türkiye'de daha önce Galatasaray ve Beşiktaş'ı da çalıştıran 73 yaşındaki teknik adam "Hala çok gencim. Enerjim bu işe fazlasıyla yeter. Avrupa'dan bir takımı çalıştırabilirim ya da farklı bir kıtadan da olabilir. Bunu ilerleyen zamanda hepimiz göreceğiz." demişti.