5 Ocak 1921'de Büyük Düşes Charlotte ve Bourbon-Parma'lı Prens Félix'in oğlu olarak dünyaya geldi.

Ailesi işgalci Nazi birliklerinden kaçmak, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'ya sığınmak zorunda kaldığı için yaşamının ilk yılları İkinci Dünya Savaşı'nın gölgesinde geçti.

Jean, 1942'de İngiltere Sandhurst'de askeri eğitim almak için Avrupa'ya döndü. 1944'te Normandiya'daki Müttefik kuvvetlerine katılmadan ve Caen savaşında yer almandan önce Buckingham Sarayı'nda nöbetçi olarak görev yaptı.

Savaştan sonra Jean, Belçika prensesi Josephine Charlotte ile evlendi ve beş çocukları oldu. Annesi Charlotte 1964'te hayatını kaybettiğinde ülkenin altıncı Büyük Dükü oldu.

36 yıllık devlet başkanlığı görevini yürütürken, Belçika, Almanya ve Fransa arasında sıkışmış yarım milyon nüfuslu ülkesi endüstriyel durgunluktan uluslararası bir finans merkezine dönüştü.

Jean, 1998 yılında görevlerini en büyük oğlu Henri'ye devretti. 2000 yılında Büyük Dük olarak görevi bıraktı.