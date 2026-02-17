Canlı
        Son dakika: Lüleburgaz'da dere yatağında cansız beden bulundu

        Lüleburgaz'da dere yatağında cansız beden bulundu

        Kırklareli'de dere yatağında bir kişinin cansız bedeni bulundu. Ekipler bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, detaylı çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17.02.2026 - 14:43 Güncelleme: 17.02.2026 - 14:43
        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi Eski Sanayi Bölgesi'ndeki tarihi Taşköprü altından geçen dere yatağında bir kişinin cansız bedeni bulundu.

        DERE YATAĞINDA FARK EDİLDİ

        İHA'daki habere göre olay, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde meydana geldi. Lüleburgaz Eski Sanayi Bölgesi'nde bulunan Taşköprü'nün alt kısmından geçen dere yatağında hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde dere yatağında bulunan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

        GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

        Bunun üzerine polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri dere yatağında ve çevresinde detaylı çalışma başlattı.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cansız beden, kimlik tespiti ve kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Kahramanmaraş'ta kayınbirader dehşeti: Eniştesini otomobile binerken vurarak öldürdü

        Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bir kişi, otomobiline bindiği sırada kayınbiraderinin silahlı saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti. (IHA)

