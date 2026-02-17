Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi Eski Sanayi Bölgesi'ndeki tarihi Taşköprü altından geçen dere yatağında bir kişinin cansız bedeni bulundu.

DERE YATAĞINDA FARK EDİLDİ

İHA'daki habere göre olay, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde meydana geldi. Lüleburgaz Eski Sanayi Bölgesi'nde bulunan Taşköprü'nün alt kısmından geçen dere yatağında hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde dere yatağında bulunan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Bunun üzerine polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri dere yatağında ve çevresinde detaylı çalışma başlattı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cansız beden, kimlik tespiti ve kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.