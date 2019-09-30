Manisa’nın Salihli ilçesinde bir kişi, lunaparkta kızının gözü önünde silahla vurularak öldürüldü.

Akılalmaz olay, Kurşunlu yolu üzerinde bulunan Lunaparkta meydana geldi. İHA'nın haberine göre; Eren Erbahçeciler (34) kızı ile birlikte lunaparka eğlenmeye geldi. Burada, Erbahçeciler ile lunapark çalışanı K.S. arasında oyun jetonu nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşmesi üzerine K.S., tabanca ile Eren Erbahçeciler’i vurdu.

Kızının dehşeti yaşadığı olayda ağır yaralanan ve olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırılan Erbahçeciler, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden Erbahçeciler’in, Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü Ahmetli Şubesi çalışanı olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, olayın ardından kazan zanlı K.S.'nin yakalanması için çalışma başlattı.