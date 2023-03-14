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Haberler Gündem Güncel Son dakika: Maganda yine yollarda! Önce sopa ile sardırdı sonra aracıyla çarptı
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İstanbul'da maganda yine yollarda! Önce sopa ile saldırdı sonra aracıyla çarptı

İstanbul'da bir kez daha maganda kabusu yaşandı. Trafikte meydana gelen dehşette bir kişi tartıştığı sürücüye önce sopa ile saldırdı. Hızını alamayan saldırgan daha sonra otomobiline binerek sürücünün aracına çarptı

Son dakika: Maganda yine yollarda! Önce sopa ile sardırdı sonra aracıyla çarptı
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DHA

Gaziosmanpaşa'da tartıştığı sürücüye sopa ile saldırdı ardından da otomobiline binerek sürücünün aracına çarptı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA'nın haberine göre olay, 10 Mart Cuma günü sabah saatlerinde Yeni Mahalle Cebeci Caddesi'nde meydana geldi.

Bir otomobil sürücüsü, cadde üzerinde seyir halindeki başka bir otomobilin önünü aracıyla kesti.

O ANLAR KAMERADA

İki sürücü, bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Otomobilin önünü kesen sürücü, diğer sürücüye sopayla saldırdı. Çevredekiler araya girerek olaya müdahale etti. Kısa bir süre sonra otomobiline binen sürücü, tartıştığı kişinin otomobiline çarptı.

Yaşanan o anlar ise, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, elinde sopa olan kişiye çevredekilerin müdahale ettiği, daha sonra sürücünün elindeki sopayı tartıştığı kişiye fırlattığı görülüyor.

Sürücünün daha sonra ise, otomobiline binerek tartıştığı sürücünün otomobiline çarptığı kameraya yansıyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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