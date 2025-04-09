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        Haberler Gündem Mahir Polat'a ev hapsi kararı

        Mahir Polat'a ev hapsi kararı

        İBB soruşturmalarında tutuklanan ve sağlık sorunları sebebiyle tedavi altına alınan Mahir Polat için ev hapsi kararı verildi

        Giriş: 09.04.2025 - 17:51 Güncelleme: 09.04.2025 - 19:18
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        Mahir Polat'a ev hapsi kararı
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        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İBB'ye yönelik 'Terör' soruşturması kapsamında 'Silahlı terör örgütüne yardım etme' suçundan tutuklanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat hakkında, İstanbul Sulh Ceza Hakimliği tarafından sağlık durumunda yaşanan gelişmeler göz önünde bulundurularak ev hapsi kararı verildi.

        ANJİYO OLMUŞTU

        Cezaevinde tutuklu bulunan Mahir Polat, cezaevinden hastaneye sevk edilmiş ve anjiyo olmuştu. Yeniden cezaevine götürülen Polat'ın şikayetlerinin devam etmesi üzerine tahliyesi talep edilmişti.

        YAVAŞ'TAN PAYLAŞIM

        Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Polat'ın ev hapsi kararıyla ilgili sosyal medyadan yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

        Tutuklu yargılamanın istisna olduğu hukuk sistemimizde, Mahir Polat hakkında sağlık durumu gözetilerek verilen ev hapsi kararını geç de olsa doğru yönde atılmış bir adım olarak değerlendiriyorum. Tarihi Kentler Birliği Genel Sekreterimiz Sayın Mahir Polat’a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum. Adaletin, insan haklarının ve vicdanın üstün geldiği bir Türkiye umuduyla…

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        #mahir polat ev hapsi
        #haberler
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