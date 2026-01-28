Habertürk
        Son dakika: Mahmut Arıkan: Ana bakış açımız üçüncü bir yol inşa etmek | Son dakika haberleri

        Mahmut Arıkan: Ana bakış açımız üçüncü bir yol inşa etmek

        Saadet Partisi lideri Mahmut Arıkan, parlamento muhabirlerine yaptığı açıklamada, tüm siyasi partilerle iletişim kanallarını olabildiğince açık tuttuklarını ifade ederek, "Bununla alakalı yeni bir yol arayışındayız. Bunun için bütün partilerle görüşeceğiz." diye konuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2026 - 14:25 Güncelleme: 28.01.2026 - 14:25
        Saadet Partisi'nden "üçüncü yol" mesajı
        Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "Bütün siyasi yelpazeyle görüşmeleri yapıp en doğru ittifakı bulmaya gayret göstereceğiz ama ana bakış açımız üçüncü bir yol inşa etmek üzerine olacak." dedi.

        Arıkan, Meclis'te parlamento muhabirleriyle bir araya gelerek, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

        Bir gazetecinin, seçimlerde "Üçüncü yolu tercih edeceklerine" yönelik açıklamasını anımsatması üzerine Arıkan, cumhurbaşkanı seçiminde "yüzde 50+1" şartını eleştirerek, bu sistemde ittifakların zorunlu olduğunu savundu.

        Tüm siyasi partilerle iletişim kanallarını olabildiğince açık tuttuklarını ifade eden Arıkan, "Bununla alakalı yeni bir yol arayışındayız. Bunun için bütün partilerle görüşeceğiz." diye konuştu.

        Arıkan, seçimlere en az 1,5 yıl olduğunu belirterek, "O tarihe kadar geri planda 'ilkeler, prensipler ve sorunların çözümleriyle alakalı neler yapılabilir?' Bunlar konuşulursa Türkiye'ye daha faydalı işler yapabiliriz diye ümit ediyorum. Bütün siyasi yelpazeyle görüşmeleri yapıp en doğru ittifakı bulmaya gayret göstereceğiz ama ana bakış açımız üçüncü bir yol inşa etmek üzerine olacak." ifadelerini kullandı.

        Son günlerde, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na hiç olmadığı kadar iş düştüğünü belirten Arıkan, şunları söyledi:

        "Bugün o komisyonun elini değil, vücudunu taşın altına koyarak bölgede neler olup bittiğiyle alakalı kamuoyunu doğru bilgilendirmesi gerekiyor. Bir haber kaynağına bakıyorsunuz, çok sıkıntı yok. Bir tarafa bakıyorsunuz, çocukların katledildiğini, insanların balkonlardan atıldığını görüyoruz. Burada şeffaf bir habere ulaşım ihtiyacı var. Yapılacak şey çok net. Terörsüz Türkiye komisyonundan, gerekirse 51 vekilimizin hepsi bölgeye gidecek. Ne oluyor, ne bitiyor, kamuoyunu bilgilendirecekler. O şekilde doğru değerlendirme yapılabilir."

        Suriye'de atılacak adımlarla ilgili Türkiye, İran, Irak ve Suriye'nin bir araya gelmesi, görüşmeye ABD, Rusya ve İsrail'in katılmaması gerektiğini vurgulayan Arıkan, "Amerika ve İsrail bu işin içerisine girince çözmek üzere değil, sorunları yönetebilmek, yeni sorunlar oluşturarak kendilerine alan açmak üzerine bir kurgu yapıyorlar. Türkiye, İran, Irak ve Suriye olarak bir araya gelebilmemiz aciliyet kesbeden bir durum." dedi.

        Arıkan, Suriye'de bir an önce anayasa yapılması ve demokrasiye geçilmesi gerektiğini belirterek, "Orada birçok insan yaşıyor, birçok grup, etnik grup var. Hepsinin özgürlüğüne ulaşabilmesi için Suriyeliler üzerinden bir yapının orada inşa edilmesi gerekiyor." diye konuştu.

        "YENİ YOL GRUBU'NUN BOZULMASI GİBİ BİR DURUMUN SÖZ KONUSU OLMADIĞINI GÖRÜYORUM"

        Belediyelere yönelik soruşturmalara ilişkin konuşan Arıkan, "Bizim itirazımız şu, eğer bir soruşturma varsa belediyeler üzerinde, bir 'temiz eller operasyonu' yapılıyorsa, tüm belediyeler aynı oranda masaya yatırılmalı, herkese de eşit davranılmalı. Bütün dalgalar muhalif belediyelere değil, ara sıra iktidar belediyelerine de bu dalgaların uğraması gerekiyor." ifadesini kullandı.

        Gazze için oluşturulan "Barış Kurulu"nun Gazze'ye ve coğrafyaya barış getirmesinin söz konusu olmadığını öne süren Arıkan, bunun yerine D-8'in canlandırılıp devamında kurulların oluşturulması gerektiğini ifade etti.

        Arıkan, DEVA, Gelecek ve Saadet partilerinin kurduğu Yeni Yol Partisinin TBMM Grubu'nun, milletvekili istifaları nedeniyle dağılma ihtimaline yönelik soru üzerine, şunları kaydetti:

        "Yeni Yol Grubu'nun bozulması gibi bir durumun söz konusu olmadığını görüyorum. Velev ki öyle bir durum oluştu, Meclis'te birçok aklı selim arkadaşımız Yeni Yol Grubu'na katılacaktır ama ben önemli katılımların AK Parti'den olması gerektiğini düşünüyorum. AK Parti'deki vekil arkadaşlarımızın birçoğu vicdanen rahat değiller. Bunu yakinen görüyorum. Buradan da kendilerine bir davet yapmış olayım. Yeni Yol Grubu'na özellikle AK Partili vekilleri davet ediyorum."

        ABD'nin ve siyonist sistemin İran'a göz diktiğini, bir iç karışıklıkla İran'ı parçalamak istediğini söyleyen Arıkan, "İran'ı parçalara ayırarak İsrail'in karşısındaki tehdit olma tehlikesini ortadan kaldırmak istiyorlar." dedi.

