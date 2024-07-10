Son dakika: Malatya'da deprem oldu! AFAD ve Kandilli verileriyle son depremler listesi
Deprem kuşağında yer alan ülkemizde yaşanan sarsıntılar anbean AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılıyor. Son verilere göre bugün (10 Temmuz) Malatya'da bir deprem meydana geldi. İşte detaylar...
Ülkemizde yaşanan depremler anlık olarak AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılıyor. Son depremler arasında 4.3 büyüklüğündeki Malatya depremi anlık olarak merak konusu oldu. İşte detaylar...
MALATYA'DA DEPREM!
AFAD'ın paylaştığı son verilere göre Malatya, Yeşilyurt'ta meydana gelen depremin büyüklüğü 4.3 olarak açıklandı.
AFAD 09:54'te meydana gelen depremin derinliğini 14.27 kilometre olarak bildirdi.
Depreme dair diğer detaylar ise şu şekilde:
Enlem: 38.2581
Boylam: 38.1208