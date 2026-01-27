Habertürk
        Son dakika: Malatya'da depremde 10 kişinin hayatını kaybettiği Ersel Apartmanının yıkılmasına ilişkin davada karar çıktı

        Malatya'da depremde 10 kişinin hayatını kaybettiği Ersel 2 Apartmanının yıkılmasına ilişkin davada karar çıktı

        Malatya'da, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde 10 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı Ersel 2 Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin, 5 tutuksuz sanığın yargılandığı duruşmada karar çıktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2026 - 15:00 Güncelleme: 27.01.2026 - 15:00
        Ersel 2 Apartmanı davasında karar
        Malatya'da, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde 10 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı Ersel 2 Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin, 5 tutuksuz sanığın yargılandığı duruşmada karar çıktı.

        MAHKEME HEYETİ KARARI AÇIKLADI

        Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada mahkeme heyeti kararını açıkladı.Heyet, dönemin belediye görevlileri A.Ö, M.B. ile Y.K. hakkında 8 yıl, 10 ay ve 20'şer gün hapis cezası verilmesine ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

        İnşaat Mühendisleri Odası görevlisi M.K. hakkında beraat kararı veren heyet, 2025 yılının Mart ayında vefat eden müteahhit H.H.K. hakkında ise hüküm kurmadı.

        10 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞ 2 KİŞİ YARALANMIŞTI

        Kahramanmaraş merkezli ikinci depremde yıkılan Ersel 2 Apartmanı'nda 10 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi yaralanmıştı. Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca sanıklar fenni mesul, statik proje müellifi ve müteahhit H.H.K. dönemin belediye görevlileri A.Ö, M.B, Y.K, İnşaat Mühendisleri Odası'nda vize yapan M.K, hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

        #Malatya
