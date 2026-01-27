İstanbul Şişli'de cansız bedeni bir çöp konteynerinde bulunan Özbekistan uyruklu kadının katledilmesiyle ilgili soruşturmada katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı. Olayla ilgili yapılan çalışmalarda da, zanlıların cinayeti işledikten sonra cesedi valizle taksiye bindikleri anlara ait görüntüler de k... Daha Fazla Göster

İstanbul Şişli'de cansız bedeni bir çöp konteynerinde bulunan Özbekistan uyruklu kadının katledilmesiyle ilgili soruşturmada katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı. Olayla ilgili yapılan çalışmalarda da, zanlıların cinayeti işledikten sonra cesedi valizle taksiye bindikleri anlara ait görüntüler de kan dondurdu. Habertürk'ten Elif Yavuz ve Mustafa Şekeroğlu'nun haberi.. Daha Az Göster