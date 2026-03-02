Canlı
        Malatya'da korkutan deprem

        Malatya'nın Battalgazi ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

        Giriş: 02.03.2026 - 18:12
        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 17.52’de merkez üssü Malatya’nın Battalgazi ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Zeminden 8.94 kilometre derinlikte kaydedilen deprem, çevre ilçelerden de hissedildi. AFAD ve ilgili kurumların yaptığı saha taramasında ilk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

        2 Mart 2026: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 2 Mart 2026'nın öne çıkan haberleri...* İsrail-ABD-İran hattındaki çatışmaların 3. gününde Lübnan Hizbullahı'da saldı...
