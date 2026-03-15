Manisa'da cezaevi firarisi saklandığı evde ölü bulundu
İHBAR ÜZERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ
AA'daki habere göre olay; Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde meydana geldi. Bir kişinin evinde tabancayla vurulmuş halde hareketsiz yattığı ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
Göğsünden vurulduğu belirlenen İbrahim K.’nin hayatını kaybettiği tespit edildi.
İNCELEME YAPILDI
Yapılan incelemede, kasten yaralama, uyuşturucu kullanma, hakaret, görevi yaptırmamak için direnme suçlarından girdiği cezaevinden kaçtığı belirlenen İbrahim K.'nin cansız bedeni, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi yapılmak üzere Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI
Polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak saldırıyı gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.