Manisa'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Manisa'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 24 yaşındaki Suat Efe hayatını kaybetti. Kavgada yaralanan 29 yaşındaki Onur Efe ile 32 yaşındaki Ömer Durmuş'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis, olayın ardından kaçan 19 ve 21 yaşındaki iki kardeş şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı
BİLİNMEYEN NEDENLE TARTIŞMA ÇIKTI
AA'daki habere göre olay; Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana geldi. Ragıpbey Mahallesi'ndeki Askeri Gazino karşısında, Onur Efe (29), kardeşi Suat Efe (24) ve Ömer Durmuş (32) ile E.V. (19) ve R.V. (21) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Suat ve Onur Efe ile Ömer Durmuş, bıçakla yaralandı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Suat Efe kurtarılamadı.
HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR
Onur Efe ve Ömer Durmuş'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Polis ekipleri, kardeş oldukları öğrenilen şüpheliler E.V. ve R.V'yi yakalamak için çalışma başlattı.