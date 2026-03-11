Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Manisa'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı | Son dakika haberleri

        Manisa'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Manisa'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 24 yaşındaki Suat Efe hayatını kaybetti. Kavgada yaralanan 29 yaşındaki Onur Efe ile 32 yaşındaki Ömer Durmuş'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis, olayın ardından kaçan 19 ve 21 yaşındaki iki kardeş şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2026 - 09:27 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Manisa'nın Akhisar ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

        BİLİNMEYEN NEDENLE TARTIŞMA ÇIKTI

        AA'daki habere göre olay; Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana geldi. Ragıpbey Mahallesi'ndeki Askeri Gazino karşısında, Onur Efe (29), kardeşi Suat Efe (24) ve Ömer Durmuş (32) ile E.V. (19) ve R.V. (21) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Suat ve Onur Efe ile Ömer Durmuş, bıçakla yaralandı.

        EKİPLER SEVK EDİLDİ

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

        Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Suat Efe kurtarılamadı.

        HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

        Onur Efe ve Ömer Durmuş'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        ÇALIŞMA BAŞLATILDI

        Polis ekipleri, kardeş oldukları öğrenilen şüpheliler E.V. ve R.V'yi yakalamak için çalışma başlattı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İran'dan İsrail'e misilleme

        İran'ın İsrail'e misilleme olarak fırlattığı füzeler Kudüs semalarında görüntülendi. (AA)

        #Manisa
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Savaş nasıl sona erecek?
        Savaş nasıl sona erecek?
        Axios yazdı: ABD'den İsrail'e İran mesajı
        Axios yazdı: ABD'den İsrail'e İran mesajı
        Zelenskiy, Körfez ülkelerine tam donanımlı 3 ekip gönderdi
        Zelenskiy, Körfez ülkelerine tam donanımlı 3 ekip gönderdi
        İnternetten yemek siparişinde yeni dönem
        İnternetten yemek siparişinde yeni dönem
        İşçiler için vergi indirimi
        İşçiler için vergi indirimi
        Aslantepe'de zafer gecesi!
        Aslantepe'de zafer gecesi!
        Liverpool'un kabusu Cimbom!
        Liverpool'un kabusu Cimbom!
        Ünlülerin galibiyet sevinci
        Ünlülerin galibiyet sevinci
        "İlk galibiyetin tesadüf olmadığını gösterdik!"
        "İlk galibiyetin tesadüf olmadığını gösterdik!"
        Galatasaray'dan Osimhen'e özel koreografi!
        Galatasaray'dan Osimhen'e özel koreografi!
        "Yakışıklıyım diye rolleri kaçırdım"
        "Yakışıklıyım diye rolleri kaçırdım"
        Sivilcenin olumlu bir özelliği ortaya çıktı!
        Sivilcenin olumlu bir özelliği ortaya çıktı!
        22 milyon kişi takip ediyor
        22 milyon kişi takip ediyor
        "Tam gaz devam ediyor"
        "Tam gaz devam ediyor"
        Orhan Kaynak hayatını kaybetti
        Orhan Kaynak hayatını kaybetti
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!