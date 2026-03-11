Manisa'nın Akhisar ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

BİLİNMEYEN NEDENLE TARTIŞMA ÇIKTI

AA'daki habere göre olay; Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana geldi. Ragıpbey Mahallesi'ndeki Askeri Gazino karşısında, Onur Efe (29), kardeşi Suat Efe (24) ve Ömer Durmuş (32) ile E.V. (19) ve R.V. (21) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Suat ve Onur Efe ile Ömer Durmuş, bıçakla yaralandı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Suat Efe kurtarılamadı.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Onur Efe ve Ömer Durmuş'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri, kardeş oldukları öğrenilen şüpheliler E.V. ve R.V'yi yakalamak için çalışma başlattı.