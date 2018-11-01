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Son dakika: Mardin'de 250 kilo patlayıcı bulundu, 5 kişi gözaltına alındı

Son dakika... Mardin'de 32 ayrı bombalı saldırıda kullanılmak üzere yaklaşık 250 kilo patlayıcı bulundu. Patlayıcılarla birlikte 5 kişi gözaltına alındı. Vali Mustafa Yaman konuya ilişkin bir açıklamada bulundu

01.11.2018 - 10:31 | Güncelleme: DHA

Mardin'de 32 ayrı bombalı saldırıda kullanılmak üzere yaklaşık 250 kilo patlayıcı bulundu. Patlayıcılarla birlikte 5 kişi gözaltına alındı. Patlayıcı maddenin Suriye’den Türkiye’ye getirildiği bildirildi.

Mardin Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucu ter örgütü PKK tarafında kentte yüklü miktarda patlayıcı madde getirileceğini tespit etti. Ekipler, terör örgütü mensuplarınca Suriye ülkesinden illegal yollar ile Türkiye’ye sevk edilmiş yüklü miktarda Patlayıcı Maddenin, Ceylanpınar- Kızıltepe karayolunda eylem amaçlı metropol illere taşınacağı bilgisinin alınması üzerine hemen operasyona başlattı.

Dün akşam saat 19.30 sıralarında Ceylanpınar-Kızıltepe karayolu üzerinde durdurulan bir araçta yapılan aramada, toplam 247,864 kg PETN olduğu tespit edilen patlayıcı madde, düzenekler ile birlikte V.T. , F.T. ile A.D. isimli (3) şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişileri sorgularında kendilerine bu konu ile ilgili yardım ettikleri belirten F.T. ile Y.O. isimli şahıslar da aynı gün düzenlenen eş zamanlı operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı.

ELE GEÇİRİLEN PATLAYICILAR

Ele geçirilen patlayıcı ve malzemeler şöyle:

247.kg 864 gram PETN patlayıcı

6 adet alpha fire Kuman'da

32 adet alpha fire alıcısı

62 adet elektrikli kapsül

40 metre infilaklı fitil

1 adet ruhsatsız Tüfek

6 adet kartuş

VALİ YAMAN'DAN İLK AÇIKLAMA

Mardin Valisi Mustafa Yaman operasyonla ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Emniyet ve jandarma personelinin yapmış olduğu suç örgütlerine ilişkin faaliyetler ve suçun henüz olmadan önlenmesi; dün akşam çok önemli bir faaliyet gerçekleştirdiği Mardin Emniyet Müdürlüğümüz.

Dün akşam Ceylanpınar Kızıltepe karayolunda 250 kiloya yakın, 247.8 bir patlayıcı arkadaşlarımızın gayretiyle ve operasyonuyla ele geçirildi.

Önemli olan şuydu. Bu patlayıcı ve düzenekler metropol illerde 32 eylem yapılabilecek bir hale de getirilmişti.

Dün akşam kahraman personelimiz yapmış olduğu faaliyetle, metropol illede yaşanacak olan terör faaliyetlerinin önlenmesi, sizler tarafından görülmüş oldu.

Bu 32 eylem milletimizin canını acıtacaktı. Arkadaşlarımız gayret gösteriyorlar."

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YORUMLAR 2
  • Misafir 6 dakika önce
    ALLAH BELALARINI VERSİN İNŞALLAH BU ÜLKEYİ BÖLEMİYECEKLER RABBİM YAR VE YARDIMCIMIZ OLSUN İNŞALLAH
  • Misafir 23 dakika önce
    masallah. allah cc sizi kötülüklerden muhafaza eylesin
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