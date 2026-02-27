Canlı
        Son dakika: Mardin'de kazada yaralanan Muhammed Heja, 20 günlük yaşam savaşını kaybetti

        Mardin'de kazada yaralanan Muhammed Heja, 20 günlük yaşam savaşını kaybetti

        Mardin 'in Artuklu ilçesinde, Melek Durmuş ile Ayşenur Kutukcu'nun hayatını kaybettiği kazada yaralanan Muhammed Heja Solhan , tedavi gördüğü hastanede 20 gün sonra yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.02.2026 - 11:41 Güncelleme:
        20 günlük yaşam savaşını kaybetti

        Mardin 'in Artuklu ilçesinde, Melek Durmuş (26) ile Ayşenur Kutukcu'nun (26) hayatını kaybettiği kazada yaralanan Muhammed Heja Solhan (22), tedavi gördüğü hastanede 20 gün sonra yaşamını yitirdi.

        Kaza, 7 Şubat'ta Artuklu ilçesi kırsal Akıncı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücülerin isimleri öğrenilemeyen otomobil ile TIR çarpıştı. İhbarla, bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışanlar, itfaiyecilerin çalışmasıyla çıkarıldı. Otomobildeki Melek Durmuş olay yerinde, Ayşenur Kutukcu ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Durumları ağır olan Muhammed Heja Solhan ve K.C.S. (24) ile hayati tehlikesi bulunmayan B.Ç. (26) tedaviye alındı. B.Ç., taburcu edildi, durumu ağır olan Muhammed Heja Solhan, Diyarbakır'daki özel bir hastaneye sevk edildi. TIR'ın sürücüsü ise ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

        TÜM MÜDAHELELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Muhammed Heja Solhan, gece saatlerinde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Muhammed Heja’nın cenazesi, otopsi için hastanenin morguna götürüldü. Muhammed Heja’nın, Kızıltepe ilçesi kırsal Karaman Mahallesi'ndeki aile mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.

        GEZMEYE GELMİŞLER

        Kazada ölen Melek Durmuş ve Ayşenur Kutukcu'nun B.Ç. ile beraber İstanbul'dan Mardin'i gezmeye geldikleri öğrenildi. Yaralı K.C.S.'nin ise Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin sürdüğü belirtildi. (DHA)

