Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya Son dakika: Mariupol'deki Türk vatandaşlarına ilişkin açıklama! (Ukrayna Rusya)
ABONE OL

Mariupol'deki Türk vatandaşlarının tahliyesine ilişkin açıklama

Milli Savunma Bakanlığı'ndan, Mariupol'deki Türk vatandaşlarının tahliyesine ilişkin yapılan açıklamada, Rusya ile koordineli çalışıldığı belirtilerek, "En kısa zamanda vatandaşlarımızın Mariupol’den tahliyeleri beklenmektedir." denildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna'daki Türklerin tahliyesine ilişkin, "Her iki tarafla da görüşmelerimiz sürüyor

Son dakika: Mariupol'deki Türk vatandaşlarına ilişkin açıklama! (Ukrayna Rusya)
HABERTURK.COM

Milli Savunma Bakanlığı, Mariupol'deki Türk vatandaşlarının tahliyesi için Rus yetkililerinden onay beklediğini açıkladı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Mariupol kentindeki vatandaşlarımızın tahliyeleri konusunda Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı ile yapılan çalışma ve koordine sonucu Rusya tarafından yollardaki mayınların temizlendiği, insani koridorların açılması ile otobüs ve kamyonların şehre girişine yönelik çalışmaların devam ettiği bildirilmiştir.

Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı tarafından yapılacak güvenlik değerlendirmesi durumuna göre, en kısa zamanda vatandaşlarımızın Mariupol’den tahliyeleri beklenmektedir."

BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna'daki Türklerin tahliyesine ilişkin, "Her iki tarafla da görüşmelerimiz sürüyor. Kiev, Çernihiv, Lviv ve Odessa'dan tahliyelerimiz sürüyor. Tahliye için çalışmamız sürüyor, vatandaşlarımızın sıkıntıları yok." ifadelerini kullandı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar
DÜNYA Bakan Çavuşoğlu'ndan tahliye açıklaması
SON DAKİKA | Kremlin'den Ukrayna ile müzakere açıklaması - Güncel Haberler
DÜNYA Kremlin'den müzakere açıklaması
Lavrov'dan 'nükleer anlaşma' açıklaması
DÜNYA Lavrov'dan 'nükleer anlaşma' açıklaması
Ukrayna ve Rusya askeri kayıpları açıkladı! Rusya Ukrayna savaşında kaç asker öldü? - Haberler
DÜNYA Ukrayna ve Rusya askeri kayıpları açıkladı!
Savaş ne zaman bitecek? Ukraynalı yetkili tarih verdi!
DÜNYA Savaş ne zaman bitecek?
Türkmenistan'da seçimi Serdar Berdimuhamedov kazandı
DÜNYA Türkmenistan'da seçimi Serdar Berdimuhamedov kazandı
Hindistan'da yüksek mahkeme başörtüsü yasağını onayladı
DÜNYA Hindistan'da yüksek mahkeme başörtüsü yasağını ...
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un 'Zelenskiy stili' gündem oldu - Güncel Haberler
DÜNYA Macron'un 'Zelenskiy stili' gündem oldu
Son dakika: NATO, 30 bin askerle Norveç'te tatbikat yapıyor
DÜNYA NATO, 30 bin askerle Norveç'te tatbikat yapıyor
Son dakika: Rusya'nın ne kadar savaşacak gücü kaldı? (Ukrayna Rusya savaşı)
DÜNYA Rusya'nın ne kadar savaşacak gücü kaldı?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.