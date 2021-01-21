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Ticaret Bakanlığı'ndan marketlere fahiş fiyat denetimi

Ticaret Bakanlığı, son dönemde vatandaşların fahiş fiyat artışlarına yönelik artan şikayet başvuruları üzerine başta gıda ve temel tüketim ürünlerinde olmak üzere saha denetimlerini artırdı. Bakanlıktan yapılan açıklamada 500'ü aşkın işletmede 10 bine yakın ürünün incelendiği belirtilirken ihlalde bulunan işletmelere 10 bin ila 500 bin TL arasında para cezası uygulandığı belirtildi

Son dakika! Marketlere denetim - Haberler
HABERTURK.COM

Ticaret Bakanlığı temel ihtiyaç ürünlerinde arz-talep dengesiyle uyuşmayan fiyat artışlarının tespiti amacıyla 19 Ocak-20 Ocak 2021 tarihlerinde Türkiye genelinde temel ihtiyaç ürünlerine yönelik fiyat denetimleri gerçekleştirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bu kapsamda, Ticaret Bakanlığınca yapılan denetimler sonucunda 562 işletme bazında 9.870 ürün incelenmiştir. İnceleme sonucu elde edilen veriler Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendirilecek ve firmaların savunmalarının alınmasının ardından haksız fiyat artışında bulunduğu tespit edilenler hakkında 10 bin Türk lirasından 100 bin Türk lirasına, stokçuluk faaliyetinde bulunduğu tespit edilenlere ise 50 bin Türk lirasından 500 bin Türk lirasına varan idari para cezası yaptırımı uygulanacaktır." ifadeleri kullanıldı.

375 FİRMAYA 11,9 MİLYON LİRA CEZA

Yapılan açıklamada Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda Adalet, Hazine ve Maliye, Sanayi ve Teknoloji ile Tarım ve Orman Bakanlıkları ve TOBB ile TESK temsilcileriyle üretici ve tüketici örgütleri ve perakende sektörü temsilcilerinden oluşan Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, bugüne kadar 3.208 dosyayı karara bağladığı kaydedildi.

Buna göre, gıda, temizlik, hijyen ürünleri gibi temel ihtiyaç maddelerinde fahiş fiyat artışı yaptığı değerlendirilen 375 firmaya toplam olarak 11.885.000 Türk Lirası idari para cezası uygulanmasına karar verildiği duyuruldu.

Bakanlık, temel gıda ürünleri arasında yer alan ayçiçek yağı, yumurta, tavuk, bebek maması ürünlerine yönelik fahiş fiyat artışı şikâyetleri ve başvuruları üzerine, bu ürünlere yönelik denetimlerini artırırken üretici/ithalatçı/tedarikçi ve bu ürünlerin tüketicilere satışını yapan bazı yerel ve ulusal marketlerden savunma istenildiğini belirtti.

Öte yandan, Reklam Kurulu da 2020 yılında ürünlerin fiyatlarında fahiş artışlar yapan ve COVID-19 salgınını aldatıcı reklamlar yoluyla fırsata çevirmeye çalışan 303 firma hakkında toplam 13,3 milyon Türk Lirası idari para cezası uyguladı.

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