Hafta ortası geri dönüyor! Marmara'da sıcaklık 41 dereceye kadar çıkıyor Sıcak hava dalgası etkisini hafta ortasında itibaren tekrar hissettirecek. Meteoroloji'den yapılan açıklamada çarşamba gününden itibaren Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklar 41 dereceye kadar çıkacak. Mevsim normalleri üzerindeki sıcaklık nedeniyle 11.00 ile 16.00 saatleri arasında, yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olanların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi

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