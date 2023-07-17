Hafta ortası geri dönüyor! Marmara'da sıcaklık 41 dereceye kadar çıkıyor
Sıcak hava dalgası etkisini hafta ortasında itibaren tekrar hissettirecek. Meteoroloji'den yapılan açıklamada çarşamba gününden itibaren Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklar 41 dereceye kadar çıkacak. Mevsim normalleri üzerindeki sıcaklık nedeniyle 11.00 ile 16.00 saatleri arasında, yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olanların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi için 19 Temmuz Çarşamba gününden itibaren yüksek sıcaklık uyarısında bulundu.
DHA'nın haberine göre MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada, 19 Temmuz Çarşamba günü, öğle saatlerinden itibaren bölgenin sıcak hava dalgasının etkisine gireceği, sıcaklıkların bölge genelinde mevsim normallerinin 3-8 derece üzerine çıkmasının beklendiği bildirildi.
Çarşamba gününden itibaren hava sıcaklıklarının İstanbul'da 32-35, Edirne'de 38-41, Kırklareli´de 35-39, Tekirdağ'da 33-36, Kocaeli´de 37-39, Sakarya´da 35-37, Yalova´da 31-33 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
SAĞLIK UZMANLARINDAN UYARI
Mevsim normalleri üzerindeki sıcaklık nedeniyle 11.00 ile 16.00 saatleri arasında, yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olanların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.