Akdeniz'de merkez üssü Muğla'nın Marmaris ilçesi açıkları olan 5,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 5.4 olarak verirken merkez üssünü de Yunanistan'ın Dodecanese Adası olarak duyurdu. AFAD verilerine göre deprem, saat 17.30'da yerin 51.33 kilometre derinliğinde meydana geldi. Kandilli Rasathanesi verilerine göre Türkiye'de meydana gelen ve hissedilen depremler.

SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2019.01.24 17:30:54 36.1100 28.0900 40.0 -.- 5.4 -.- DODECANESE ISLANDS, GREECE Otomatik 2019.01.24 17:18:04 39.2777 29.2273 0.0 -.- 2.1 -.- IGDEKOY-EMET (KUTAHYA) İlksel 2019.01.24 17:06:37 39.2647 29.2497 5.6 -.- 2.4 -.- IGDEKOY-EMET (KUTAHYA) İlksel 2019.01.24 17:06:03 39.2757 29.2285 5.0 -.- 3.0 -.- IGDEKOY-EMET (KUTAHYA) İlksel 2019.01.24 17:02:24 38.3487 42.9402 14.1 -.- 1.4 -.- GORUNDU-GEVAS (VAN) İlksel 2019.01.24 15:53:57 38.3558 26.6923 5.4 -.- 2.0 -.- URLA (IZMIR) İlksel 2019.01.24 15:38:42 36.9225 28.2062 11.9 -.- 1.4 -.- KARACA-MARMARIS (MUGLA) İlksel 2019.01.24 15:24:43 35.4133 33.7360 15.0 -.- 2.0 -.- KIBRIS-ISKELE İlksel 2019.01.24 13:41:15 35.2968 33.8810 11.9 -.- 2.0 -.- KIBRIS-ISKELE İlksel 2019.01.24 13:14:03 35.2917 33.5847 10.6 -.- 2.0 -.- KIBRIS-BESPARMAK İlksel 2019.01.24 10:19:02 39.8512 41.6793 11.2 -.- 2.0 -.- OTLUKKAPI-PASINLER (ERZURUM) İlksel 2019.01.24 09:37:02 36.7210 29.0518 14.6 -.- 1.6 -.- YANIKLAR-FETHIYE (MUGLA) İlksel 2019.01.24 09:20:05 36.5135 28.7622 3.3 -.- 3.5 3.6 AKDENIZ İlksel 2019.01.24 07:12:39 39.2692 29.2712 8.2 -.- 2.3 -.- KIRGIL-EMET (KUTAHYA) İlksel 2019.01.24 06:28:13 38.6063 44.6515 5.7 -.- 2.1 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel 2019.01.24 05:57:16 38.7405 38.1638 5.0 -.- 2.4 -.- KISLA-ARGUVAN (MALATYA) İlksel 2019.01.24 05:27:34 38.6530 44.6353 5.0 -.- 1.7 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel 2019.01.24 05:27:16 34.8547 24.7412 22.7 -.- 3.4 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel 2019.01.24 05:24:15 38.7002 44.5378 5.0 -.- 2.1 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel 2019.01.24 03:30:05 36.5620 28.7712 7.4 -.- 2.0 -.- DALAMAN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel 2019.01.24 03:23:46 39.2782 40.5695 9.6 -.- 2.7 -.- CATMAOLUK-ADAKLI (BINGOL) İlksel 2019.01.24 03:23:29 39.7815 38.9192 4.4 -.- 3.1 3.0 YAZIGEDIGI-REFAHIYE (ERZINCAN) İlksel 2019.01.24 02:51:47 38.7672 43.4538 7.9 -.- 1.9 -.- YEMLICE-(VAN) İlksel 2019.01.24 02:17:54 37.1768 28.6995 8.2 -.- 2.3 -.- TURGUT-ULA (MUGLA) İlksel 2019.01.24 01:36:28 39.5327 28.8145 6.3 -.- 2.2 -.- POYRACIK-DURSUNBEY (BALIKESIR) İlksel 2019.01.24 01:23:00 38.9927 35.8033 4.1 -.- 3.2 3.2 KARAHIDIRLI-BUNYAN (KAYSERI) İlksel 2019.01.24 00:01:40 36.9723 27.6225 7.0 -.- 2.2 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel