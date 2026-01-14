Hırsızlar azılı iki kuzen genç kız çıktı

İstanbul Bakırköy'de girdikleri iki ayrı villadan 1 milyon liralık ziynet eşyası çalan iki genç kızın, azılı iki kuzen hırsız olduğu ortaya çıktı. Naz Ç. (22) ve Damla Ç. (19) adlı iki kuzen, Kadıköy Bağdat Caddesi'nde girecekleri yeni adresleri ararken Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. İki kuzenin çok sayıda suç kaydı olduğu belirlendi.