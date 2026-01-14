Habertürk
        Son dakika: Marmaris'te güçlendirme çalışması yapılan apart otel çöktü | Son dakika haberleri

        Marmaris'te güçlendirme çalışması yapılan apart otel çöktü

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde güçlendirme çalışması yapılan Begonville Hotel isimli apart otel çöktü. Çökme sırasında binada kimsenin bulunmadığı öğrenildi

        Giriş: 14.01.2026 - 16:00 Güncelleme: 14.01.2026 - 16:18
        Marmaris'te 5 katlı otel çöktü!
        Muğla'nın Marmaris ilçesinde güçlendirme çalışması yapılan Begonville Hotel isimli apart otel çöktü. Çökme sırasında binada kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

        BİNADA HERHANGİ BİR KİŞİ BULUNMADIĞI ÖĞRENİLDİ

        İHA'nın haberine göre olay, Siteler Mahallesi 153 Sokak üzerinde meydana geldi. Güçlendirme çalışması yapılan apart otel büyük bir gürültü ile çöktü. Çökmenin yaşanmasının ardından bölgeye polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre binada herhangi bir kişinin bulunmadığı öğrenildi.

        EKİPLERİN ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

        Ekipler tarafından bina çevresinde güvenlik önlemi alınırken, bölgede ekiplerin çalışmaları sürüyor.

        #Muğla
