Marmaris'teki orman yangınında son durum

AA'da yer alan habere göre Sarıana Mahallesi'nde yerleşim yerine yakın ormanlık alanda duman görülmesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, Marmaris ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

8 HELİKOPTER VE 5 UÇAK İLE HAVADAN MÜDAHALE

DHA'da yer alan habere göre alevlere, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 8 helikopter ve 5 uçak ile havadan, çok sayıda orman işçisiyle karadan müdahale ediliyor. Söndürme çalışmalarına Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı erleri de destek veriyor.

"BİR CESET BULUNDU, SORUŞTURMA BAŞLATILDI"

Habertürk TV'ye açıklamalarda bulunan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, "Yaklaşık 1 saat önce çıkan yangına müdahale devam ediyor. 1 helikopter ve 2 uçak da havadan müdahale ediyor. Yangının tam olarak neden çıktığına yönelik tam bir tespitimiz yok. Ama biraz önce ekiplerimiz tarafından bir ceset bulundu. Derhal kolluk kuvvetlerimizi bilgilendirdik ve gerekli tahkikat yapılıyor" ifadelerini kullandı.