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        Haberler Gündem Politika Son dakika: Meclis Danışma Kurulu toplanıyor! Konu: Yargıtay'ın Meclis Can Atalay kararı ve Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusu

        Meclis Danışma Kurulu toplanıyor

        Yargıtay'ın Can Atalay kararının ardından Meclis Danışma Kurulu'nun bugün saat 16.00'da toplanacağı öğrenildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.11.2023 - 14:17 Güncelleme: 09.11.2023 - 15:27
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        Meclis Danışma Kurulu toplanıyor
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        Yargıtay 3.Ceza Dairesi, Anayasa Mahkemesi'nin TİP Milletvekili Can Atalay için verdiği ihlal kararına uymamıştı. Mahkeme Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi işlemlerinin başlaması için kararı Meclis Başkanlığı'na göndermişti.

        Mahkeme ayrıca ihlal kararı veren AYM üyeleri hakkında da Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu.

        Kararın ardından bugün yeni bir gelişme yaşandı. Meclis Danışma Kurulu'nun kararı görüşmek için saat 16.00'da TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanacağı öğrenildi.

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