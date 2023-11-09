Meclis Danışma Kurulu toplanıyor
Yargıtay'ın Can Atalay kararının ardından Meclis Danışma Kurulu'nun bugün saat 16.00'da toplanacağı öğrenildi
Yargıtay 3.Ceza Dairesi, Anayasa Mahkemesi'nin TİP Milletvekili Can Atalay için verdiği ihlal kararına uymamıştı. Mahkeme Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi işlemlerinin başlaması için kararı Meclis Başkanlığı'na göndermişti.
Mahkeme ayrıca ihlal kararı veren AYM üyeleri hakkında da Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu.
Kararın ardından bugün yeni bir gelişme yaşandı. Meclis Danışma Kurulu'nun kararı görüşmek için saat 16.00'da TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanacağı öğrenildi.