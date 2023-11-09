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        Haberler Gündem Politika Son dakika: CHP'li Özel'den TBMM Başkanı Kurtulmuş'a çağrı

        CHP'li Özel'den TBMM Başkanı Kurtulmuş'a çağrı

        CHP lideri Özgür Özel, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile telefonda görüşerek Meclis Danışma Kurulu'nu olağanüstü toplantıya çağırdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.11.2023 - 11:28 Güncelleme: 09.11.2023 - 11:28
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        CHP'li Özel'den Kurtulmuş'a çağrı
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yargıtay'ın TİP milletvekili Can Atalay ve Anayasa Mahkemesi üyeleri için verdiği karar hakkında TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüştü. Özel, Kurtulmuş'tan Meclis Danışma Kurulu'nu olağanüstü toplamasını talep etti.

        CHP lideri Özgür Özel X'ten yaptığı açıklamada, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile telefonda görüştüğünü açıkladı.

        Kurtulmuş, "Sayın Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'la telefonla görüştüm ve kendisinden içinde bulunduğumuz yargı krizi ve darbe girişimiyle ilgili Meclis Danışma Kurulu'nu olağanüstü toplamasını talep ettim. Kendisi ağırlamakta olduğu Filistin Heyeti'yle planlı programlarının ardından, gün içerisinde bu yönde bir çağrı yapacağını belirtti. Kendisinin başkanlığında yapılacak Danışma Kurulu toplantısına partimiz adına bizzat katılacağım" dedi.

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