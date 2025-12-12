Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Meclis'te taciz iddiasında 4 gözaltı | Son dakika haberleri

        Meclis'te taciz iddiasında 4 gözaltı

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, TBMM'de taciz iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında Meclis lokantasında çalışan 4 aşçı, emniyet ekiplerince gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2025 - 16:43 Güncelleme: 12.12.2025 - 17:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Meclis'te taciz iddiasında 4 gözaltı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, "TBMM'de stajyer öğrenciye istismar" iddiasına ilişkin başlatılan soruşturmada 4 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

        AA'da yer alan habere göre başsavcılıktan yapılan açıklamada, TBMM'de stajyer olarak çalışan mağdure D.K'nin Ankara Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğüne müracaatıyla Meclis'te stajyer olarak çalıştığı dönemlerde Meclis lokantasında çalışan şüpheli H.İ.G'nin kendisine cinsel tacizde bulunduğu iddiası üzerine soruşturma başlatıldığı ve şüphelinin tutuklandığı hatırlatıldı.

        TBMM Genel Sekreterliğinden gönderilen idari soruşturma evrakının incelenerek soruşturmanın derinleştirildiği bildirilen açıklamada, mağdure D.K'nin ifadesinde geçen ve idari soruşturma evrakında benzer olaylar mağduru olan üç mağdurenin daha beyanlarının alındığı belirtildi.

        Mağdurelere cinsel tacizde bulunduğu öne sürülen 4 şüphelinin de gözaltına alındığı duyuruldu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "İmamoğlu Suç Örgütü" davası 9 Mart'ta
        "İmamoğlu Suç Örgütü" davası 9 Mart'ta
        DEM Parti heyetinden Bahçeli'ye ziyaret
        DEM Parti heyetinden Bahçeli'ye ziyaret
        Asgari ücrette ilk toplantı sona erdi
        Asgari ücrette ilk toplantı sona erdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le buluştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le buluştu
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Kimyasalların yanlış kullanımı ölümcül sonuçlara neden olabiliyor
        Kimyasalların yanlış kullanımı ölümcül sonuçlara neden olabiliyor
        Şiddet görüyordu... Baba evine sığınmıştı!
        Şiddet görüyordu... Baba evine sığınmıştı!
        Ailenin küçük oğlu katil çıktı
        Ailenin küçük oğlu katil çıktı
        "Ölmeden 3 gün önce..."
        "Ölmeden 3 gün önce..."
        Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada son durum
        Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada son durum
        Her saniyesi dehşet! 2 kardeşi böyle katlettiler!
        Her saniyesi dehşet! 2 kardeşi böyle katlettiler!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Eşi ile bacanağını öldürmüştü... Çifte cinayette sıcak gelişme!
        Eşi ile bacanağını öldürmüştü... Çifte cinayette sıcak gelişme!
        2, 5 ve 9 yaşında 3 kardeştiler... Yan yana gömülecekler!
        2, 5 ve 9 yaşında 3 kardeştiler... Yan yana gömülecekler!
        TAYFUN füzesinden tam isabet!
        TAYFUN füzesinden tam isabet!
        Köftede deri dokusu, dana kıymada kalp çıktı
        Köftede deri dokusu, dana kıymada kalp çıktı
        "TFF Başkanı tarafsızlığını kaybetmiştir!"
        "TFF Başkanı tarafsızlığını kaybetmiştir!"
        "Talisca golleriyle Norveç'i ısıttı"
        "Talisca golleriyle Norveç'i ısıttı"
        Kişiye özel o analizle sağlık risklerinizi azaltın
        Kişiye özel o analizle sağlık risklerinizi azaltın
        "Asıl yolculuk birbirlerini tanımaya başladıklarında başlayacak"
        "Asıl yolculuk birbirlerini tanımaya başladıklarında başlayacak"