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İYİ Parti lideri Akşener: Türkiye devlet krizi yaşıyor

İYİ Parti lideri Meral Akşener, son dönemde ekonomide yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Akşener, Bakan Nureddin Nebati'nin açıklamaları hakkında "Türkiye devlet krizi yaşıyor" ifadelerini kullanırken, OHAL getirilebileceği iddiaları hakkında ise "Bu Türkiye'nin iflas etmesine neden olur. Herkesi ciddiyete davet ediyorum" dedi.

Son dakika: Meral Akşener'den dolar ve ekonomi mesajı
Akşener: Türkiye devlet krizi yaşıyor
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HABERTURK.COM

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, döviz kurundaki dalgalanma hakkında, "Hükümeti acilen ciddiyete davet ediyorum. Türkiye devlet krizi yaşıyor" dedi.

İYİ Parti lideri Akşener, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Akşener, "Sayın Nebati'nin açıklamalarını okudum. Çin modeli denildiğinde Sayın Erdoğan'ın bunu nasıl tanımlayacağı problem olur. Bu konuda lideriyle konuşmasında fayda var. Sayın Erdoğan faizle ilgili Nas dedi, bu dini bir tarif. Dini tariften Çinli tarife geçtik. Asıl vahim olan ekonominin başına getirilen bu arkadaşın inşallah, maşallah üzerinde yorum var. Ekonomi temennilerle yönetilemez. Temenni ederek ekonomiyi canlandıramaz. Ben bu konuşmaları büyük bir ciddiyetsizlik olarak görüyorum. Hükümeti acilen ciddiyete davet ediyorum. Türkiye devlet krizi yaşıyor" ifadelerini kullandı.

"HERKESİ CİDDİYETE DAVET EDİYORUM"

Ekonomik nedenlerden dolayı olağanüstü hal (OHAL) ilan edilebileceği yönündeki haberlere de değinen İYİ Parti lideri, "Bugün itibariyle dış güçleri kenara koymuşlar. İki görüş geldi. Birincisi Japon bankasının raporu, ikincisi İzzet Özgenç hocanın yorumu. OHAL ilan edilebilir diye bir kavram var. Dış güçleri bırakıp, iç güçlere gelmişiz. Sermaye kontrolünden başlayarak vatandaşın dolar hesaplarına kadar bazı adımların atılabileceği endişesini yaratır ki bu Türkiye'nin iflas etmesine neden olur. Herkesi ciddiyete davet ediyorum" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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