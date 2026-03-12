Merkez Bankası faiz kararı açıklandı! 12 Mart 2026 TCMB faiz kararı ne oldu?
Merkez Bankası faiz kararı açıklandı. Küresel piyasalar, petrol fiyatlarının tekrar yükselişe geçmesi ve ABD'de enflasyona ilişkin belirsizliklerle negatif seyrederken, piyasaların gözü bugün açıklanan faiz kararına odaklanmıştı. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne oldu?
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Yılın ilk faiz kararında indirime giden Merkez Bankası'nın karışık seyreden piyasaların ardından alacağı karar merakla bekleniyordu. Daha önce AA Finans tarafından yayınlanan beklenti anketinde, ekonomistler bankanın bu ay faizi sabit bırakacağını öngörmüştü. Peki, TCMB 12 Mart 2026 faiz kararı ne oldu?
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARINI AÇIKLADI!
Merkez Bankası, 12 Mart 2026 Perşembe bugün saat 14.00'te faiz kararını açıkladı.
Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 37’de sabit tutulmasına karar vermiştir. Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 40’ta, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 35,5’te sabit tuttu.
FAİZ KARARI İÇİN BEKLENTİLER NE YÖNDEYDİ?
AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, mart ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit tutmasını bekliyor.
Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 30 oldu. Öte yandan ekonomistler, cari işlemler hesabının ocak ayında 5 milyar 186 milyon dolar açık vereceğini tahmin etti.
Ekonomistler, cari işlemler hesabının 2026 yılında ise 32 milyar 990 milyon dolar açık vereceğini tahmin etti.
MERKEZ BANKASI YILIN İLK FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?
Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını 22 Ocak'ta açıklamıştı.
Kurul, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 100 baz puanlık indirimle yüzde 38'den yüzde 37'ye düşürdü.
Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 41’den yüzde 40’a, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 36,5’ten yüzde 35,5’e indirdi.