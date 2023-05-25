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Haberler Para SON DAKİKA: Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! 2023 Mayıs ayı TCMB Merkez Bankası faiz kararı ne oldu?
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Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası (TCMB), beklentilere paralel bir şekilde politika faizinde bir değişikliğe gitmedi. Böylece son 3 toplantıda da faizi yüzde 8.5'te sabit bırakmış oldu

SON DAKİKA: Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! 2023 Mayıs ayı TCMB Merkez Bankası faiz kararı ne oldu?
HABERTURK.COM

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 8.5'te sabit bıraktı.

PPK şubat ayında sürpriz sayılacak bir şekilde 50 baz puanlık indirim kararı almasının ardından mart ve nisan toplantılarında da faize dokunmamıştı. PPK kasım ayındaki 150 baz puanlık indirimin ardından aralık ve ocak toplantılarını da pas geçmişti. 2022 Ağustos-Kasım döneminde toplamda 500 baz puanlık faiz indirimine gitmişti.

PPK tarafından yayımlanan karar metninde yakın dönemde iktisadi faaliyete ilişkin açıklanan verilerin tahmin edilenden daha olumlu seviyelerde gerçekleşmesine rağmen, jeopolitik risklerin ve faiz artışlarının da etkisi ile gelişmiş ülke ekonomilerinde resesyon endişelerinin sürdüğü, birbirini takip eden banka iflaslarının tetiklediği finansal istikrarı tehdit eden koşulların oluştuğu belirtildi.

FAİZ ARTIRIM DÖNGÜLERİNİN SONLANDIRILACAĞI BEKLENTİSİ

Yüksek küresel enflasyonun, enflasyon beklentileri ve uluslararası finansal piyasalar üzerindeki etkilerinin yakından izlendiği belirtilen karar metninde "Ülkeler arasında farklılaşan iktisadi görünüme bağlı olarak gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikası adım ve iletişimlerindeki ayrışma devam etmekle birlikte, takas anlaşmaları ve yeni likidite imkânları ile finansal istikrarı öncelikleyen eşgüdümlü adımlar atılmaktadır. Finansal piyasalar, merkez bankalarının faiz artırım döngülerini yakında sonlandıracağını beklentilerine yansıtmaktadır" değerlendirmesi yer aldı.

'DEPREMİN KALICI ETKİDE BULUNMAYACAĞI BELİRGİNLEŞTİ'

Bunun yanında PPK, güncel verilerin deprem bölgesinde ekonomik faaliyetin beklenenden hızlı toparlandığını gösterdiği ve orta vadede depremin Türkiye ekonomisinin performansı üzerinde kalıcı bir etkide bulunmayacağının belirginleştiğini ifade etti.

KREDİLERİN BÜYÜME HIZI TAKİP EDİLİYOR

Karar metninde turizmin cari işlemler dengesine beklentileri aşan güçlü katkısının yılın tüm aylarına yayılarak devam ettiği vurgulanırken kredilerin büyüme hızı ve erişilen finansman kaynaklarının amacına uygun şekilde iktisadi faaliyet ile buluşmasının PPK tarafından yakından takip edildiği bildirildi.

Karar metninde sanayi üretiminde yakalanan ivmenin ve istihdamdaki artış trendinin sürdürülmesi açısından finansal koşulların destekleyici olmasının deprem sonrasında daha da önemli hale geldiği ve .bu çerçevede Kurulun, politika faizini sabit tutmaya karar verdiği belirtildi.

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Haberi Hazırlayan : Selim Karahan

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