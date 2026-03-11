Canlı
        Son dakika: Mersin Belediyesi'nde operasyon | Son dakika haberleri

        Mersin Belediyesi'nde operasyon

        Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca "ihaleye fesat karıştırma" iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında Büyükşehir Belediyesinde polis ekiplerince arama yapılıyor. Soruşturmada bazı görevliler hakkında gözaltı kararı olduğu öğrenildi

        Giriş: 11.03.2026 - 09:28
        Mersin Belediyesi'nde operasyon

        Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde ihaleye fesat ve rüşvet suçlarına karıştığı iddia edilen bazı görevliler hakkında gözaltı kararı verildi. Polis ekipleri belediye binasında arama yapıyor.

        DHA'nın haberine göre İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne yürütülen ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet soruşturmasına yönelik operasyon düzenledi.

        Sabah saatlerinde belediyeye giden ekipler arama yaptı. Bazı görevliler hakkında gözaltı kararı olduğu belirtildi.

