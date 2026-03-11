Canlı
        Son dakika: Mersin Belediyesi'nde operasyon: Gözaltılar var

        Mersin Belediyesi'nde operasyon: Gözaltılar var

        Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet suçlarına karıştığı iddia edilen bazı kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Soruşturmada birçok gözaltı kararı olduğu öğrenildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.03.2026 - 09:28
        Mersin Belediyesi'nde operasyon: Gözaltılar var
        Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet suçlarına karıştığı iddia edilen bazı kişilere yönelik operasyon başlatıldı.

        İHA'nın haberine göre Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet suçlarına yönelik operasyon yaptı.

        Operasyona çerçevesinde polisin belediyede arama yaptığı öğrenilirken, birçok şüpheli hakkında ise gözaltı kararı olduğu öğrenildi.

        Eyüpsultan'da dilek turu, alan ele veren eli göstermeyen sadaka taşları

        Haberturk.com'un deneyimli editörü Mehmet Şimşek, ramazan denince akla gelen ilk mekanlardan Eyüpsultan'a gidiyor. Çevredeki sadaka taşları da yardımlaşma kültürünün inceliklerini gözler önüne seriyor

