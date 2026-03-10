Canlı
        Son dakika: Mersin'de sürücü devrilen traktörün altında kaldı

        Mersin’de sürücü devrilen traktörün altında kaldı

        Mersin'de 54 yaşındaki Mustafa Ulaşlı devrilen traktörün altında kaldı. Olay yerine gelen ekipler sürücünün yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.03.2026 - 09:31
        Sürücü devrilen traktörün altında kaldı
        Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana gelen kazada devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

        ARACIN ALTINDA KALDI

        İHA'daki habere göre kaza, Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana geldi. Yaramış Mahallesi’nde seyir halindeki traktörün devrilmesi sonucu sürücü Mustafa Ulaşlı (54) aracın altında kaldı.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemede, Ulaşlı’nın hayatını kaybettiği belirlendi.

        İNCELEME BAŞLATILDI

        Kazayla ilgili jandarma ekiplerince inceleme başlatıldı.

        #Mersin
        #Son dakika haberler
