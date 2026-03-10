Mersin’de sürücü devrilen traktörün altında kaldı
Mersin'de 54 yaşındaki Mustafa Ulaşlı devrilen traktörün altında kaldı. Olay yerine gelen ekipler sürücünün yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı
Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana gelen kazada devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
ARACIN ALTINDA KALDI
İHA'daki habere göre kaza, Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana geldi. Yaramış Mahallesi’nde seyir halindeki traktörün devrilmesi sonucu sürücü Mustafa Ulaşlı (54) aracın altında kaldı.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemede, Ulaşlı’nın hayatını kaybettiği belirlendi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Kazayla ilgili jandarma ekiplerince inceleme başlatıldı.
