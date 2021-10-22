Fenerbahçe'nin Antwerp ile oynadığı maçın 66. dakikasında kenara alındığında su şişelerini tekmeleyen ve sinirli görüntüsü göze çarpan Mesut Özil'den açıklama geldi.

Yıldız oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kimseyi hedef almadığını söylerken, "Sevgili Fenerbahçeliler. Dün akşam oyundan çıkarken gösterdiğim tepki, oyun içindeki tansiyon ve kolay kazanmamız gereken önemli bir maçla alakalıydı. Asla kimseyi hedef almadım, yine de bu görüntüleri vermemeliydim. Fenerbahçe için savaşmaya devam!" dedi.