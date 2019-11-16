Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinde yağış beklenmiyor, sabah saatlerinde Doğu Akdeniz ile İç Anadolu'nun güney ve doğusunun parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIKLAR 2-4 DERECE ARTIYOR

Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Sıcaklıkların ise iç ve güney kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Alınan son verilere göre illerimizde beklenen hava sıcaklıkları ise şöyle olacak:

ANKARA: 19, Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli.

İSTANBUL: 22, Az bulutlu ve açık.

İZMİR: 24, Az bulutlu ve açık.

ÇANAKKALE: 23, Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli.

EDİRNE: 21, Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli.

MANİSA: 22, Az bulutlu ve açık.

ADANA: 28, Parçalı ve az bulutlu.

ANTALYA: 24, Az bulutlu ve açık.

MERSİN: 27, Parçalı ve az bulutlu.

ESKİŞEHİR: 20, Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli.

KONYA: 18, Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli.

BOLU: 22, Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli.

KASTAMONU: 18, Parçalı ve az bulutlu.

SAMSUN: 19, Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli.

TRABZON: 18, Parçalı ve az bulutlu.

ERZURUM: 14, Az bulutlu ve açık.

KARS: 10, Az bulutlu ve açık.

VAN: 11, Az bulutlu ve açık.

DİYARBAKIR: 20, Az bulutlu ve açık.

GAZİANTEP: 23, Az bulutlu ve açık.

ŞANLIURFA: 25, Az bulutlu ve açık.