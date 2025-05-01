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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den 28 il için sarı uyarı! Kuvvetli sağanak yağmur, fırtına ve toz taşınımı - 1 Mayıs Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den 28 il için sarı uyarı! Kuvvetli sağanak yağmur, fırtına ve toz taşınımı

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; 28 il için sarı kodlu uyarı yayınlandı. Buna göre; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'in büyük bölümü, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı kuvvetli sağanak yağmurlu olacak. Yağışların; Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in batısı ile Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Kütahya, Uşak, Sivas, Tokat, Bursa, Balıkesir ve Kayseri'de kuvvetli olması bekleniyor. Marmara ve kuzey Ege'de kuvvetli poyraz, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da da lodos etkili olacak. Güneydoğu Anadolu'da aynı zamanda toz taşınımı görülecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.05.2025 - 07:34 Güncelleme: 01.05.2025 - 07:34
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        28 il için sarı uyarı! Kuvvetli sağanak yağmur, fırtına ve toz taşınımı
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın batısı ile Iğdır ve Van çevreleri dışında tüm yurdun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz’in batısı ile Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Kütahya, Uşak, Sivas, Tokat çevreleri, Bursa ve Balıkesir'in güney kesimleri, Kayseri'nin güney ve doğusunda yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara’da kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu ile Doğu ve Güney Doğu Anadolu'da güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Doğu Anadolu’nun güney ve batısı ile Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı bekleniyor.

        İstanbul

        Yağmurlu 14°

        Ankara

        Yağmurlu 20°

        İzmir

        Yağmurlu 18°

        Antalya

        Yağmurlu 17°

        Trabzon

        Yağmurlu 15°

        Bursa

        Yağmurlu 10°

        Adana

        Yağmurlu 22°

        Diyarbakır

        Sağanak Yağış 29°

        Gaziantep

        Yağmurlu 22°

        Ağrı

        Parçalı bulutlu 23°
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        Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güneydoğu kesimlerde güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’da kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların; Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz’in batısı ile Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Kütahya, Uşak, Sivas, Tokat çevreleri, Bursa ve Balıkesir'in güney kesimleri, Kayseri'nin güney ve doğusunda yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

        Rüzgârın, Marmara’da kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Akdeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        TOZ TAŞINIMI UYARISI

        Güneydoğu kesimlerde toz taşınımı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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