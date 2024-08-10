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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı - 10 Ağustos Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Trakya, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz ile Akdeniz'in iç kesimleri gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışların; Düzce, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.08.2024 - 07:16 Güncelleme: 10.08.2024 - 07:16
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        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimleri ile Akdeniz parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz’in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz (Sinop hariç), İstanbul'un kuzey kıyıları, Edirne, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bilecik, Isparta, Ankara'nın kuzey ve doğusu, Konya'nın batı ilçeleri, Osmaniye, Hatay'ın kıyıları, Artvin, Ardahan ile Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Düzce, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olmak üzere yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege’de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

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        İstanbul

        Güneşli 31°

        Ankara

        Parçalı Bulutlu 34°

        İzmir

        Güneşli 36°

        Antalya

        Güneşli 33°

        Trabzon

        Güneşli 30°

        Bursa

        Sağanak Yağış 28°

        Adana

        Güneşli 35°

        Diyarbakır

        Güneşli 41°

        Gaziantep

        Güneşli 38°

        Ağrı

        Güneşli 34°

        Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ve güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta, Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege’de kuvvetli esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yapılan son değerlendirmelere göre; Öğle saatlerinden sonra Düzce, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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