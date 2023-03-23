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Haberler Gündem Güncel Son dakika hava durumu: Meteoroloji'den deprem bölgesi için kritik kuvvetli sağanak yağış uyarısı! Sel ve su baskınına dikkat!
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Meteoroloji'den deprem bölgesi için kritik uyarı!

Meteoroloji'den deprem bölgesi için bir kuvvetli sağanak yağış uyarısı daha geldi. Geçtiğimiz hafta sel felaketinin yaşandığı Şanlıurfa ve Adıyaman ile birlikte toplam 8 kentte sel ve su baskını yaşanabileceği belirtildi

Son dakika hava durumu: Meteoroloji'den deprem bölgesi için kritik kuvvetli sağanak yağış uyarısı! Sel ve su baskınına dikkat!
HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden deprem bölgesi için flaş bir uyarı geldi. Açıklamada geçtiğimiz hafta sel felaketinin yaşandığı Şanlıurfa ve Adıyaman ile birlikte 8 ilde şiddetli sağanak yağışın etkili olacağı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi: "Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Cuma) deprem bölgesinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, akşam saatlerinden sonra etkisini artırarak Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Elazığ çevreleri ile Malatya'nın güneyinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Cumartesi (25.03.2023) günü gece saatlerine kadar devam etmesi beklenen kuvvetli yağışların sebep olabileceği sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

Fotoğraflar: AA

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