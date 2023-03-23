Meteoroloji'den deprem bölgesi için kritik uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden deprem bölgesi için flaş bir uyarı geldi. Açıklamada geçtiğimiz hafta sel felaketinin yaşandığı Şanlıurfa ve Adıyaman ile birlikte 8 ilde şiddetli sağanak yağışın etkili olacağı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi: "Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Cuma) deprem bölgesinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, akşam saatlerinden sonra etkisini artırarak Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Elazığ çevreleri ile Malatya'nın güneyinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Cumartesi (25.03.2023) günü gece saatlerine kadar devam etmesi beklenen kuvvetli yağışların sebep olabileceği sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."