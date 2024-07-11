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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak ve fırtına uyarısı! Bu bölgeler dikkat - 11 Temmuz Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak ve fırtına uyarısı! Bu bölgeler dikkat

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara, Ege'nin iç kesimleri, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batı ve kuzeyi ile Akdeniz'in iç kesimleri gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak. Yağışların; İstanbul, Ankara, Çorum, Çankırı ile Kırıkkale'de kuvvetli olması bekleniyor. Diğer yandan Marmara ve Kuzey Ege'de poyraz etkili olacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.07.2024 - 07:35 Güncelleme: 11.07.2024 - 07:35
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        Gök gürültülü sağanak ve fırtına uyarısı!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın güney ve doğusu, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Karadeniz’in iç kesimleri ile Rize, Ardahan, Kars çevreleri ve Trabzon'un doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kastamonu, Çorum, Çankırı, İstanbul çevreleri ile Kırıkkale'nin kuzey kesimleri ve Ankara'nın kuzey ve doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

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        İstanbul

        Sağanak Yağış 30°

        Ankara

        Sağanak Yağış 31°

        İzmir

        Kısmen Güneşli 36°

        Antalya

        Kısmen Güneşli 34°

        Trabzon

        Kısmen Güneşli 28°

        Bursa

        Sağanak Yağış 27°

        Adana

        Güneşli 37°

        Diyarbakır

        Güneşli 42°

        Gaziantep

        Güneşli 38°

        Ağrı

        Güneşli 31°

        Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Hava Sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

        Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların; Kastamonu, Çorum, Çankırı, İstanbul çevreleri ile Kırıkkale'nin kuzey kesimleri ve Ankara'nın kuzey ve doğusunda yerel kuvvetli yerel kuvvetli olması bekleniyor. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgarın; Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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