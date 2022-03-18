Meteoroloji'den İzmir için fırtına uyarısı!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den İzmir için fırtına uyarısı!
ABONE OL

Son dakika haber... İzmir'de kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Son dakika haberine göre Meteoroloji'den İzmir için fırtına uyarısı geldi. Kentte, bugün öğleden sonra başlayan kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtınalı havanın 20 Mart akşamına kadar etkili olmasının beklendiği bildirildi. Vatandaşlardan, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi

Son dakika: Meteoroloji'den İzmir için fırtına uyarısı!
Meteoroloji'den İzmir için fırtına uyarısı!
0:00 / 0:00
DHA

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, İzmir genelinde, öğleden sonra başlayan rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) ve yer yer kısa süreli fırtına (60-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiği bildirildi.

DHA'nın haberine göre, kuvvetli rüzgar ve fırtınanın 20 Mart akşamı etkisini kaybedeceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Meydana gelmesi muhtemel çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

İL İL HAVA DURUMU İÇİN TIKLAYIN

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

KAR GELDİ! Son dakika: Türkiye kar yağışına teslim oldu, Bolu Dağı Tüneli ulaşıma kapandı - Haberler
GÜNDEM Bolu Dağı Tüneli ulaşıma kapandı
CANİ ANNE! Son dakika: Kocasına kızıp, bebeğine çamaşır suyu içirmiş! - En Son Haberler
GÜNDEM Kanımız dondu! Kocasına kızıp, bebeğine çamaşır suyu ...
Siirt darbe girişimi davasında 68 sanığa verilen cezalar onandı
GÜNDEM Siirt darbe girişimi davasında yeni gelişme!
TIR'a çarpan annenin kızı hayatını kaybetti
GÜNDEM TIR'a çarpan annenin kızı hayatını kaybetti
SAAT VERİLDİ! Son dakika haberi: İstanbul'da scooter ve kuryelere trafik yasağı!
GÜNDEM Scooter ve kuryelere trafiğe çıkma yasağı!
Gülistan Doku davasında flaş gelişme! Son dakika: Gülistan Doku'nun erkek arkadaşının ifadesi ortaya çıktı! - Güncel Haberler
GÜNDEM Gülistan Doku'nun erkek arkadaşının ifadesi ortaya ...
AÖF sınav giriş belgeleri yayınlandı mı? AÖF Bahar dönemi ara sınav tarihleri ve sınav yeri sorgulama
GÜNDEM AÖF sınav giriş belgeleri yayınlandı mı?
DAVADAN ÇEKİLDİ! Ankara'daki 'Laf atma' cinayetinde flaş gelişme: Hâkim davadan çekildi - En son haberler
GÜNDEM 'Laf atma' cinayetinde hâkim davadan çekildi
AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? MEB 2022 Açık Lise 2. dönem AÖL sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır?
GÜNDEM Gözler AÖL sınav sonuçlarında!
Misafirliğe gittiği evde ölü bulundu - Haberler
GÜNDEM Misafirliğe gittiği evde ölü bulundu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.